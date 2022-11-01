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Минтруда Чехии: повышение налогов — это необходимость

Минтруда Чехии: повышение налогов — это необходимость

Партнер рубрики:
Kochy
04 января
17:04
159
Министр труда и социальных дел Мариан Юречка (KDU-ČSL) заявил перед заседанием правительства в среду, 4 января, что если правительство серьезно относится к консолидации государственных финансов, оно должно рассмотреть вопрос о доходах, которые также связаны с некоторыми налогами. Он считает увеличение налогов — даже на временной период, например, в два-три года — необходимостью. Правительство завершит обсуждение этого вопроса в первом квартале года, пообещал министр.

Минтруда Чехии: повышение налогов — это необходимость

«Государство должно иметь возможность больше экономить и быть более эффективным и результативным. Поэтому мы должны рассмотреть меры экономии. И если мы действительно серьезно относимся к консолидации государственных финансов, мы также должны рассмотреть вопрос о доходах, которые также связаны с некоторыми налогами», — сказал министр.

Он также признался, что не в восторге от этого. «Как политик я всегда предпочитаю быть вестником хороших новостей. Однако в этой ситуации я считаю это необходимостью, даже если, например, какие-то корректировки будут временными на два-три года», —  добавил он.

Министр уже упоминал, например, о введении налога на солидарность. Также обсуждается увеличение потребительского налога на алкоголь и табак.

Юречка упомянул еще об одном возможном поступлении денег в госбюджет. 

«Некоторые формы помощи, которую государство оказывает хозяйствующим субъектам, когда кризис будет преодолен, т.е. компания снова будет успешной и снова прибыльной, часть помощи будет постепенно возвращаться государству и гражданам», —  уточнил он.

О налоговых изменениях говорят из-за дефицита бюджета. В прошлом году было дефицит государственной казны в Чехии составил 360,4 миллиарда крон, а в этом году запланирован на уровне 295 миллиардов крон.

Правительство не хочет повышать налоги

Правительство Петра Фиалы не хотело повышать налоги. В программном заявлении теперь говорится, что путь к стабильности «лежит в реформе государственных расходов и эффективном управлении деньгами, а не в увеличении налогового бремени».

«Это правда, что дебаты о повышении налогов связаны с дебатами по программному заявлению правительства. Мы начнем дискуссии в первом квартале этого года, и мы хотим завершить их в это время», — добавил Юречка, который год назад предложил налоговые изменения в том виде, в котором они есть сейчас.

Национальный экономический совет при правительстве (NERV) также говорит о других возможных изменениях. Среди них, например, сверхваловая заработная плата, отмена которой сократила бюджет примерно на 100 миллиардов крон. По данным NERV, базовая ставка налога на прибыль также может увеличиться с 15% до 19%.

Источник: novinky.cz

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