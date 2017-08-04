Чехи будут доплачивать за яйца, птичий грипп сделает их дороже

Президент Чешско-Моравского птицеводческого союза Габриэла Длоуга заявила, что уничтожение примерно 750 000 кур в Таховском районе Чехии из-за птичьего гриппа повлияет на ситуацию на рынке — цены на яйца вырастут. Это крупнейшая в стране ферма по разведению птиц, на которую приходится 15% всех кур в Чешской Республике.

«Каждый день будет не хватать более полумиллиона яиц. Мы не знаем, как долго продлится эта ситуация и когда возобновится разведение, если компания получит новых кур-несушек», — сказала Длоуга.

Инфекция была подтверждена в городе Брод-над-Тихоу Пльзеньского края в конце прошлого года. Первоначально предполагалось, что 120 000 кур будут уничтожены в одном из трех отделений компании Česká drůbež. Однако в понедельник, 2 января, тесты подтвердили заражение во второй части фабрики, и ветеринары решили уничтожить 220 000 кур, а в среду, 4 января, Государственное ветеринарное управление заявило, что все 750 000 птиц будут ликвидированы.

Длоуга отметила, что ферма очень крупная по меркам Чешской Республики и самая большая по мощности.

Птичий грипп появился в ряде европейских стран. По словам Длоуги, нехватку яиц на чешском рынке можно восполнить за счет импорта, учитывая, что некоторые фермы за границей, пострадавшие от птичьего гриппа в ноябре прошлого года, начинают восстанавливаться. Согласно последним данным ЕС, в ноябре в Чешскую Республику было импортировано около 35 млн яиц, что превышает средний показатель.

По словам Длоуги, многое будет зависеть от того, сколько чешские торговцы готовы платить за импортные яйца. Она также указала, что утилизация птицы будет затруднена из-за возможностей санитарных компаний. «Они не готовы к такому объему», — сказала она.

Птицеводческий союз и Ветеринарное управление призывают заводчиков соблюдать все меры, касающиеся биологической безопасности ферм и недопущения контакта домашней птицы с дикими птицами. По словам Длоуги, крупные заводчики также должны дезинфицировать автомобили, которые подъезжают к предприятиям, и контролировать передвижение людей в помещениях.

«Об изменениях в состоянии здоровья или росте смертности на фермах необходимо немедленно сообщать в региональное ветеринарное управление», — напомнил глава ветеринарной инспекции Збинек Семерад.

Источник: novinky.cz

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