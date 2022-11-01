В Чехии закрываются небольшие продуктовые магазины и мясные лавки

​Из Чехии исчезают мелкие мясные лавки, пекарни и бакалейные лавки. Более десятка из них прекратили свою деятельность в прошлом году, многие находятся на грани банкротства. Причина – дорогая энергия и большие затраты.

Пять магазинов в районах Карвина и Фридек-Мистек, открытые продовольственные магазины в Станиславицах, Гнойнике или Долни Датыне. За последний год из-за высоких цен на энергоносители закрылись 40 сельских продуктовых магазинов под брендом COOP.

«Закрытие происходит в основном в небольших муниципалитетах, которые, таким образом, оказываются полностью без магазинов», — говорит Павел Бржезина, председатель правления Ассоциации чешских и моравских потребительских кооперативов (группа COOP), в которую входят 2400 магазинов, в основном в муниципалитетах и ​​деревнях. Сотни из них находятся в непосредственной опасности, особенно в небольших районах. В опасности и другие деревенские продуктовые сети. Операторы, не инвестировавшие в модернизацию и оптимизацию помещений в прошлом, не смогут выдержать дальнейшее увеличение затрат.

В плохой ситуации находятся специальные магазины — ориентированные, например, на мясные и колбасные изделия, выпечку или молочные продукты.

«Всего мы готовимся закрыть семь магазинов. Торговля все больше перемещается в международные сети», — подтверждает Карел Пилчик, владелец MP Krásno.

Всего, по данным Чешской ассоциации мясопереработчиков, в настоящее время закрываются десятки мясных и колбасных цехов. «Проблема в том, что где-то договоры аренды заключаются на несколько лет вперед и просто так расторгнуть их невозможно», — добавляет Пильчик, добавляя, что ему известен случай, когда магазин закрылся, а оператор продолжает платить арендную плату за пустующее помещение. хранить.

Молочные фермеры сталкиваются с теми же проблемами, что и мясники и переработчики мяса. Один пример для всех – Farma Mikolášovi. Молочная ферма с магазином, который закрылся в конце прошлого года. «Невозможно продолжать работу молочного завода из-за значительного роста цен на энергию и все ресурсы, которые сильно ударили по сельскохозяйственному, животноводческому и продовольственному секторам нашей фермы. Нынешняя критическая ситуация коснулась не только нас, но и сотен и тысяч мелких и средних фермеров не только в нашем районе, но и по всей Чехии», — написали на прощание ее владельцы в Facebook.

На этом печальный список закрытых «спецпредприятий» не заканчивается. Особенно большие проблемы у магазинов, которые продают товары без упаковки. Десятки из них исчезли в этом году, то есть почти четверть от общего количеста, а другие борются за выживание. Например, с 31 декабря прекратил свою деятельность магазин Vážka в Добржише. Он попрощался с клиентами, сказав, что текущая экономическая ситуация «поставила ему подножку». «Отток клиентов и снижение продаж были очевидны уже в эпоху ковида. А рост цен на все, особенно огромный рост цен на энергоносители и неуверенность в завтрашнем дне, заставили покупателей начать экономить на еде», — рассказала оператор магазина Адела Гончикова.

Кризис коснулся не только мелких продовольственных магазинов, но и мелких торговцев как таковых. И неважно, продают ли они продукты питания или товары народного потребления. При закупках они не могут договариваться о таких скидках, как крупные сети, поэтому на них ложится удорожание в гораздо большей степени.

Например, в городе Двур Кралове через двадцать восемь лет закрывается небольшой магазин обуви Jan Meloun, в Брно закрылся магазин мужской моды Rayen, а из-за высоких цен сувенирный магазин Vílí doupátko перешел в онлайн-мир.

Источник: seznamzpravy.cz

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