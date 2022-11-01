Плохая новость для курильщиков: сигареты в Чехии подорожают

​Пачка сигарет подорожает для курильщиков в этом году в среднем на 7-9 крон. Причина подорожания — повышение налога на потребление в этом году на 5%, а также рост затрат производителей, особенно на энергию.

«Повышение налога на потребление сделает пачку сигарет почти на 4 кроны дороже», — сказал Pravo Йиржи Сохор из компании JT International, которая производит сигареты Camel и Winston.

«На данный момент в магазинах еще продаются коробки с прошлогодней ставкой акциза. Их могут продавать до конца марта. Однако с начала года производители должны выпускать только новые сигареты, маркированные табачной наклейкой с буквой L, то есть с более высокой ставкой акциза», — добавил Сохор.

По мнению аналитиков, производители также отразят в ценах для покупателей рост издержек. Например, по словам главного экономиста BH Securities Штепана Кржечека, по этой причине пачка сигарет подорожает еще на 3 кроны с начала года.

«К концу года цена может вырасти на 5 крон, а у премиальных брендов — на 6 крон. Это означает, что в целом, с учетом налога, коробка станет дороже в среднем на 7–9 крон», — сказал Кржечек. Сейчас пачка сигарет самых распространенных марок стоит от 100 до 145 крон.

Однако на этом рост цен на табачные изделия может не закончиться. «С повышением ставок налога на потребление в этом году истек трехлетний налоговый календарь, который был утвержден предыдущим правительством и парламентом», — отметил Сохор. Поэтому налог на потребление может еще вырасти.

По данным Евростата, чехи тратят почти больше всего в ЕС на сигареты по отношению к общим потребительским расходам, 4,3%. Только жители Люксембурга курят больше. В среднем домохозяйства ЕС тратят на табак 2,1% от общих потребительских расходов.

Источник: novinky.cz

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