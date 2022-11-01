Cookies помогают нам предоставлять наши услуги. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с использованием наших cookies.
Главная
Новости
Экономика
Deloitte: Чехию ждет рецессия, реальная заработная плата снова упадет

Deloitte: Чехию ждет рецессия, реальная заработная плата снова упадет

Партнер рубрики:
Kochy
05 января
20:10
358
Чешской экономике в этом году грозит рецессия, вызванная энергетическим кризисом и инфляцией. Валовой внутренний продукт упадет на 1,1%, говорится в исследовании консалтинговой компании Deloitte.

Deloitte: Чехию ждет рецессия, реальная заработная плата снова упадет

Реальная заработная плата в этом году снова упадет, но безработица в Чехии должна остаться на нынешнем уровне. Экономический спад также угрожает сохранить дефицит государственного бюджета, запланированный на уровне 295 млрд крон. В то же время Deloitte отмечает, что экономика уже отклонилась от устойчивого курса.

«Основной причиной снижения станет продолжающееся сокращение потребления домохозяйств и влияние высокой инфляции на снижение реальных доходов населения. Также ожидается, что валовое накопление капитала снизится на 3,1%. Из-за роста издержек и снижения рентабельности компаниям приходится сокращать инвестиции, а незавершенные проекты будут отложены на будущее», — заявил главный экономист Deloitte Дэвид Марек.

Согласно исследованию, ослабление экономики не должно существенно повлиять на рынок труда. Безработица будет стагнировать, но количество вакансий сократится. Риск такого развития событий заключается в продолжении энергетического кризиса. Если бы цены на энергоносители вынудили многие компании уйти из бизнеса, безработица начала бы расти. Тем не менее Deloitte указывает, что в долгосрочной перспективе чешская экономика столкнется с противоположной проблемой, когда население уйдет с рынка труда, а у компаний не будет достаточного количества сотрудников.

Согласно исследованию, многолетняя напряженная ситуация на рынке труда приведет к росту номинальной средней заработной платы на 4,3% несмотря на рецессию. Однако из-за сохраняющейся высокой инфляции реальная заработная плата должна упасть так же, как и в прошлом году: снижение в 2023 году составит 3,7% после прошлогодних 8,2%.

Что касается инфляции, Deloitte ожидает ее постепенного снижения, средняя инфляция за весь год должна составить 8,5%. «Повышение инфляционных ожиданий остается самым большим риском. Если она и дальше останется слишком высокой, ЧНБ придется ответить более жесткой денежно-кредитной политикой», — отметил Марек. Согласно исследованию, рост цен должен достичь равновесного уровня в 2% не раньше следующего года.

Согласно исследованию, рецессия также угрожает результату госбюджета этого года. Deloitte предупреждает, что сбор чрезвычайных налогов в сфере энергетики, банковского дела и нефтехимии, вероятно, будет ниже, чем ожидал кабинет министров. Кроме того, согласно исследованию, сбор налогов ухудшится за счет новых мер в налоговой сфере, таких как удвоение лимита для неплательщиков налога на добавленную стоимость, использование единой ставки налога с лимитом до 2 млн крон и отмена электронного учета продаж. Не поможет бюджету и валоризация пенсий, которые, по данным компании, растут независимо от роста заработной платы.

В то же время Deloitte отмечает, что государственные финансы сейчас неустойчивы. Согласно исследованию, структурный дефицит, то есть дефицит с поправкой на влияние делового цикла, в прошлом году составил 280 млрд крон, то есть 4,2% ВВП. Хотя правительство хочет в этом году принять меры, которые сократят структурный дефицит на 70 млрд крон с 2024 года, неясно, как кабинет хочет этого добиться, если нет желания повышать налоги.

Источник: seznamzpravy.cz

Следите за главными новостями Чехии вместе с 420on.cz в удобном для вас формате:

YouTube – Почему у чехов «красный живот»? ИГРА: 10 чешских слов (2-й выпуск)

YouTube – «Очковать, каки» и другие необычные чешские слова. Викторина для семьи или круга друзей. Учим чешский язык играючи

YouTube – Все, что вы не знали о страховании иностранцев в Чехии (2022)

Telegram – короткий дайджест новостей за день

Facebook – обсуждение новостей и другие дискуссии

Instagram – фото- и видеоновости каждый день



читайте по теме
Assets
19 декабря
18:11
2246
Политика
Зарплаты политиков в Чехии вырастут до небес. Сколько получают сенаторы, депутаты и президент страны?
Assets
16 декабря
15:00
8513
Общество
«Денег не хватает даже на месяц». Профессии в Чехии с самыми низкими зарплатами
Assets
06 декабря
16:41
4805
Экономика
На пять лет назад. Реальная заработная плата в Чехии упала до уровня 2017 года и продолжит снижаться
Assets
30 ноября
19:12
1415
Экономика
Энергетическая компания ČEZ выплатит сотрудникам премии. Каждый получит 60 000 крон
Последние новости:
Assets
05 января
18:31
397
Общество
В Чехии суд по делу Čapí hnízdo подходит к концу, прокурор хочет для Бабиша условное наказание и штраф 10 млн крон
Assets
05 января
14:33
945
Экономика
Плохая новость для курильщиков: сигареты в Чехии подорожают
Assets
05 января
10:15
2340
Экономика
В Чехии изменятся штрафы за неправильную парковку
Assets
05 января
09:12
578
Политика
Треть чехов до сих пор не знают, за кого голосовать на выборах президента
Assets
05 января
08:25
3161
Экономика
В Чехии закрываются небольшие продуктовые магазины и мясные лавки
Assets
04 января
18:55
1821
Экономика
Чехи будут доплачивать за яйца, птичий грипп сделает их дороже
Assets
04 января
17:04
1939
Экономика
Минтруда Чехии: повышение налогов — это необходимость
Assets
04 января
14:41
2331
Общество
В Праге 10 января откроется новый центр помощи украинским беженцам
Assets
04 января
10:40
1837
Экономика
UniCredit Bank в Чехии оштрафовали на 10 млн крон за нарушение требований досрочного погашения ипотеки
Assets
04 января
10:01
1285
Экономика
В Хорватии после введения евро участились жалобы на рост цен


популярное
Чехия
Прага
коронавирус
полиция
Россия
Автомобили
Украина
статистика
Евросоюз
концерт
фестиваль
дети
транспорт
недвижимость
Туризм
преступность
работа
выставка
погода
иностранцы