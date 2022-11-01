Deloitte: Чехию ждет рецессия, реальная заработная плата снова упадет

Чешской экономике в этом году грозит рецессия, вызванная энергетическим кризисом и инфляцией. Валовой внутренний продукт упадет на 1,1%, говорится в исследовании консалтинговой компании Deloitte.

Реальная заработная плата в этом году снова упадет, но безработица в Чехии должна остаться на нынешнем уровне. Экономический спад также угрожает сохранить дефицит государственного бюджета, запланированный на уровне 295 млрд крон. В то же время Deloitte отмечает, что экономика уже отклонилась от устойчивого курса.

«Основной причиной снижения станет продолжающееся сокращение потребления домохозяйств и влияние высокой инфляции на снижение реальных доходов населения. Также ожидается, что валовое накопление капитала снизится на 3,1%. Из-за роста издержек и снижения рентабельности компаниям приходится сокращать инвестиции, а незавершенные проекты будут отложены на будущее», — заявил главный экономист Deloitte Дэвид Марек.

Согласно исследованию, ослабление экономики не должно существенно повлиять на рынок труда. Безработица будет стагнировать, но количество вакансий сократится. Риск такого развития событий заключается в продолжении энергетического кризиса. Если бы цены на энергоносители вынудили многие компании уйти из бизнеса, безработица начала бы расти. Тем не менее Deloitte указывает, что в долгосрочной перспективе чешская экономика столкнется с противоположной проблемой, когда население уйдет с рынка труда, а у компаний не будет достаточного количества сотрудников.

Согласно исследованию, многолетняя напряженная ситуация на рынке труда приведет к росту номинальной средней заработной платы на 4,3% несмотря на рецессию. Однако из-за сохраняющейся высокой инфляции реальная заработная плата должна упасть так же, как и в прошлом году: снижение в 2023 году составит 3,7% после прошлогодних 8,2%.

Что касается инфляции, Deloitte ожидает ее постепенного снижения, средняя инфляция за весь год должна составить 8,5%. «Повышение инфляционных ожиданий остается самым большим риском. Если она и дальше останется слишком высокой, ЧНБ придется ответить более жесткой денежно-кредитной политикой», — отметил Марек. Согласно исследованию, рост цен должен достичь равновесного уровня в 2% не раньше следующего года.

Согласно исследованию, рецессия также угрожает результату госбюджета этого года. Deloitte предупреждает, что сбор чрезвычайных налогов в сфере энергетики, банковского дела и нефтехимии, вероятно, будет ниже, чем ожидал кабинет министров. Кроме того, согласно исследованию, сбор налогов ухудшится за счет новых мер в налоговой сфере, таких как удвоение лимита для неплательщиков налога на добавленную стоимость, использование единой ставки налога с лимитом до 2 млн крон и отмена электронного учета продаж. Не поможет бюджету и валоризация пенсий, которые, по данным компании, растут независимо от роста заработной платы.

В то же время Deloitte отмечает, что государственные финансы сейчас неустойчивы. Согласно исследованию, структурный дефицит, то есть дефицит с поправкой на влияние делового цикла, в прошлом году составил 280 млрд крон, то есть 4,2% ВВП. Хотя правительство хочет в этом году принять меры, которые сократят структурный дефицит на 70 млрд крон с 2024 года, неясно, как кабинет хочет этого добиться, если нет желания повышать налоги.

Источник: seznamzpravy.cz

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