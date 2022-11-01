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В прошлом году продажи легковых автомобилей в Чехии снизились на 7,2 процента — до 192 087 шт.

В прошлом году продажи легковых автомобилей в Чехии снизились на 7,2 процента — до 192 087 шт.

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Kochy
06 января
13:43
49
​Продажи новых легковых автомобилей в Чешской Республике в прошлом году упали на 7,2% в годовом исчислении — до 192 087 автомобилей. Причиной снижения стала нехватка транспортных средств из-за кризиса комплектующих и неблагоприятное экономическое развитие в последние месяцы. Только в декабре продажи авто снизились на 10,2%. Импорт подержанных легковых автомобилей сократился на 13,2% — до 161 186 шт. Это минимум за последние семь лет.

В прошлом году продажи легковых автомобилей в Чехии снизились на 7,2 процента — до 192 087 шт.

«Мы предполагаем, что ближайшие месяцы 2023 года будут отмечены снижением инвестиций компаний и потребления домохозяйств. Причиной будет в основном экономическое развитие, т.е. ожидаемая рецессия и высокая инфляция. Неопределенность, связанная с конфликтом в Украине, продолжит имеют негативный эффект», — сказал Даниэль Янечек из консалтинговой фирмы PwC.

Он сказал, что, с другой стороны, из-за длительных сроков поставки прошлогодних автомобилей значительная часть регистраций в 2023 году, особенно в первом полугодии, будет приходиться на заказы прошлого года. «В этом году мы ожидаем такое же количество регистраций, как и в прошлом году, — в диапазоне от 180 000 до 200 000 автомобилей», — добавил Янечек.

На первом месте по продажам находится марка Škoda с падением на 11% — до 62 905 автомобилей, за ней следует Hyundai с продажами 18 604 шт., что составляет падение на 8%. Третье место занимает Volkswagen, продажи которого упали на 5%, до 16 020 автомобилей. За ними следуют Toyota, Kia, Dacia и Ford. Самой популярной моделью была Škoda Octavia с 13 906 автомобилями, за ней следует Škoda Fabia (13 142) и третья — Hyundai i30 (8 236).

Доля бензиновых автомобилей составила 66,5%, дизельных – 24,7%. Доля электромобилей выросла до 2%.

По словам Иржи Малачека, главы чешского представительства Škoda, на количество поставленных автомобилей негативно влияет ограниченность производственных мощностей производителей из-за нарушения цепочек поставок из-за пандемии коронавируса и войны в Украине. «Мы ожидаем, что в этом году ситуация продолжит стабилизироваться. У нас в очереди десятки тысяч заказов клиентов», — добавил он.

Импорт подержанных легковых автомобилей сократился на 13,2%, до 161 186 шт. Это минимум за последние семь лет. Средний возраст авто увеличился на 0,4 года — до 10,8 лет. Более 52,6% автомобилей были старше десяти лет. Об этом сегодня сообщила Ассоциация автомобильных импортеров.

Самым импортируемым брендом подержанных автомобилей была отечественная Škoda с 34 063 автомобилями, за ней следует Volkswagen с 31 775 шт. и третье место — Ford с 11 593 авто. Далее в списке — BMW, Mercedes и Audi. 

Источник: ceskenoviny.cz

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