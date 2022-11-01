Рост цен в Европе замедлился: это предвещает лучшие времена и для чехов

В Чехии царят пессимистические настроения относительно текущей и будущей экономической ситуации. данные со всей Европы показывают, что ситуация улучшается, например, немцы уже сообщают об изменении инфляции.

Европейская экономика показала себя лучше, чем ожидалось, в конце прошлого года. Первые результаты для всего континента предрекают хорошее будущее для Чехии, которая в настоящее время находится в конце большинства рейтингов.

Об улучшении или предотвращении катастрофы в конце года свидетельствуют прежде всего декабрьские показатели инфляции, которые через два месяца вернулись к однозначному значению в Еврозоне. Никто из экспертов не прогнозировал падения до значения 9,2%, например, агентство Bloomberg оценивало рост цен в 9,5%.

В первую очередь это связано с замедлением роста цен на энергоносители, которые выросли на 25% по сравнению с декабрем 2021 года. Однако даже в ноябре европейские домохозяйства заплатили на треть больше, чем год назад.

По данным Евростата, настроения в экономике улучшаются второй месяц подряд. Индекс приблизился к отметке 100, что означает, что потребители и бизнес не ожидают дальнейшего ухудшения.

Остров скептицизма под названием Чехия

В Чехии условия пока не меняются, о чем свидетельствуют общеевропейские данные. Инфляция здесь по-прежнему превышает 15% процентов и входит в пятерку худших в Европе, наряду с Прибалтикой и Венгрией. Причина еще и в том, что поставщики энергоресурсов еще не начали снижать цены.

То же самое касается деловых и потребительских настроений, которые в декабре были хуже только в четырех скандинавских странах с высокими расходами на отопление. Именно в этих странах, помимо Чехии, сохранилось глубочайшее разочарование потребителей, которое в большинстве стран Европы начало ослабевать уже в сентябре.

Таким образом, высокие цены и плохое настроение являются логичной причиной снижения внутреннего розничного товарооборота по сравнению с 2019 годом, особенно в Европе.

Однако улучшение в Чешской Республике произойдет легче, чем в других европейских странах, не только потому, что показатели здесь намного ниже среднего. Локальные данные обычно с опозданием копируют баланс соседней Германии, в которой по итогам года улучшилась инфляция и розничные продажи.

Источник: seznamzpravy.cz

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