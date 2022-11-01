Вердикт суда в отношении бывшего премьер-министра Андрея Бабиша: невиновен

​Бывший премьер-министр и глава движения ANO Андрей Бабиш и его бывший советник Яна Нагиова не совершали ничего противозаконного в связи с субсидиями Čapí hnízdo. Такое решение вынес 9 января городской суд Праги. Судья Ян Шотт снял с них обвинения. Вердикт суда не окончательный.

Прокурор Ярослав Шарох просил для обоих три года условно с пятилетним испытательным сроком, что является максимально возможным наказанием. Также прокурор предложил штраф в размере 500 000 крон для Нагиовой и 10 млн крон для Бабиша. Однако судебная коллегия не согласилась с его предложением.

Согласно обвинительному заключению, Нагиова, которая в качестве тогдашнего заместителя председателя совета директоров фермы Čapí hnízdo подала успешную заявку на субсидию в размере 50 млн евро, совершила мошенничество с субсидиями и нанесла ущерб финансовым интересам Европейского союза. Бабиш ей в этом помогал.

Суд начался 12 сентября. В рамках основного судебного процесса было заслушано несколько десятков свидетелей, а также ряд экспертов, например, из области скриптологии или психиатрии. Перед судом против Бабиша свидетельствовал также его сын Андрей, который должен был быть одним из держателей акций на момент получения субсидии. Однако подписывать какие-либо документы на передачу акций он отказался, подпись подлежала экспертизе. В рамках судебного разбирательства также были рассмотрены состояние здоровья и вменяемость Андрея Бабиша — младшего, который, согласно недавно подготовленному отчету, страдает параноидальной шизофренией и принимает лекарства от нее.

Однако суть дела заключается в получении гранта в размере 50 млн евро на строительство зоны отдыха Čapí hnízdo в Олбрамовице Бенешовского района. Только малые и средние предприятия имеют право на получение денег из фондов, что, согласно обвинительному заключению, не распространяется на Čapí hnízdo из-за его предполагаемых связей с материнским холдингом Agrofert.

Прокурор заявил в суде, что считает доказанной связь между Čapí hnízdo и холдингом Agrofert, который Бабиш передал в доверительные фонды в 2017 году на основании закона о конфликте интересов. По его словам, на рубеже 2007 и 2008 годов Бабиш целенаправленно вывел Čapí hnízdo через родственников из своего холдинга Agrofert, чтобы выполнить условие для получения субсидии малым и средним предприятиям. Получив 50 млн евро, ферма Čapí hnízdo вновь вошла в состав холдинга Agrofert.

Бабиш и Нагиова свою вину в суде отрицали.

Источник: novinky.cz

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