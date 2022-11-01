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Безработица в Чехии в декабре выросла до 3,7%

Безработица в Чехии в декабре выросла до 3,7%

Партнер рубрики:
Kochy
09 января
11:10
332
Безработица в Чешской Республике в декабре выросла до 3,7%, тогда как в предыдущие три месяца она оставалась на уровне 3,5%. Через службы занятости обратились за работой 271 803 человека, что на 14 616 человек больше, чем месяцем ранее.

Безработица в Чехии в декабре выросла до 3,7%

Это следует из данных, опубликованных 9 января Бюро труда Чехии (Úřad práce ČR). Количество вакансий сократилось примерно на 3 300 по сравнению с ноябрем, из них на конец прошлого года работодатели предлагали 288 647. Однако предложение все равно превышало количество претендентов.

Аналитики ожидали роста безработицы в последний месяц года — это происходит каждый год. «С приходом зимы сезонные работы постепенно заканчиваются, особенно в сельском хозяйстве и строительстве, и люди, у которых завершились срочные трудовые договоры и соглашения, или самозанятые, временно приостановившие свою деятельность, регистрируются в большем количестве», — говорится в сообщении Бюро труда Чехии.

Работодатели по-прежнему заинтересованы в работниках, в основном технических и ремесленных профессий. Существует долгосрочный спрос на квалифицированных мастеров. В ближайшие месяцы безработица, вероятно, увеличится в связи с сокращением сезонных работ. По прогнозам ведомства, рынок труда будет зависеть в том числе от хода войны в Украине, текущей эпидемической ситуации и влияния энергетического кризиса на работодателей.

В конце прошлого года, по данным Бюро труда, в Чехии работало 173 246 украинцев с временной защитой, примерно три четверти из них — женщины. Чаще всего они работают сборщиками или помощниками в строительстве, производстве и на транспорте. Некоторые уже вернулись домой или уволились с работы. Украинцы составляют 5,2% от общего числа соискателей, зарегистрированных в бюро по трудоустройству.

По информации работодателей, в этом году массовых увольнений не планируется. 

«Компаниям обычно удается оптимизировать расходы. Нехватка квалифицированных кадров по-прежнему остается проблемой. Переподготовка будет становиться все более важной, поэтому мы сосредоточимся на ней, например, в рамках проекта iRequalification. Он будет предлагать курсы в области цифровых компетенций, доступные в новом интернет-магазине», — сказал министр труда и социальных дел Мариан Юречка (KDU-ČSL).

В декабре прошлого года безработица в стране составляла 3,5%.

Источник: novinky.cz



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