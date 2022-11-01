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Чешские компании переходят на кредиты в евро

Чешские компании переходят на кредиты в евро

Партнер рубрики:
Kochy
10 января
08:36
284
​Все больше чешских компаний берут кредиты в евро, а не в кронах. Такие кредиты имеют значительно более низкую процентную ставку, однако есть специфические условия и риски.

Чешские компании переходят на кредиты в евро

«Доля кредитов в иностранной валюте в корпоративных кредитах постепенно увеличивается с середины прошлого года, когда начали расти внутренние процентные ставки. В конце прошлого года эта доля уже достигла почти 46%, что является новым рекордом, тогда как в середине 2021 года она составляла около 32%», —  сказал главный экономист Чешской банковской ассоциации Якуб Сейдлер.

Подавляющее большинство — это кредиты в евро, меньшая часть — в долларах и других валютах. К концу ноября прошлого года их объем вырос до эквивалента 583 миллиардов крон, увеличившись в годовом исчислении примерно вдвое.

Однако рост процентных ставок в еврозоне постепенно приводит к постепенному удорожанию кредитов в евро, их средняя ставка по корпоративным кредитам выросла с 2,5% в октябре до 4% в ноябре.

Однако, несмотря на постепенное повышение процентных ставок в евро, кредиты в евро для предприятий по-прежнему значительно дешевле, чем кредиты в кронах, средняя ставка по которым в ноябре составляла 8,3%.

«Обычно мы предоставляем финансирование в евро клиентам, которые имеют достаточный чистый доход в евро. Для других при оценке заявки мы ориентируемся в первую очередь на общую кредитоспособность клиента, логику предложения и историю отношений с клиентом», — сказал представитель Komerční banka Михал Тойбнер.

«Мы применяем вышеизложенное в корпоративном банкинге. В целом мы считаем сегмент малых компаний и индивидуальных предпринимателей более чувствительным к любым существенным изменениям курса», —  добавил он.

При кредитовании в иностранной валюте всегда необходимо учитывать вышеупомянутый валютный риск. «Кредит и рассрочка в подавляющем большинстве случаев указаны в иностранной валюте. Таким образом, ослабление кроны стало бы неприятной новостью для заемщиков», — отметил экономист Roklen Павел Петерка.

Если, например, выплата по кредиту в размере 10 000 евро составляет примерно 241 500 крон в месяц по текущему обменному курсу, то, если обменный курс сдвинется до 26,50 крон за евро, выплата увеличится до 265 000 крон.

Хотя Национальный банк Чехии не должен допускать столь значительного ослабления посредством монетарных интервенций, этого нельзя исключать, например, в случае непредвиденных событий, и такой фактор должна принимать во внимание каждая компания.

«Однако, если компания генерирует достаточно высокие продажи в евро, то валютный риск значительно ограничивается, потому что компания не должна уделять столько внимания динамике курса кроны и просто погашает долг из заработанных евро», —  добавил Петерка. Кроме того, валютный риск можно хеджировать с помощью различных инструментов на финансовых рынках, например, так называемых форвардов.

«Кредиты в евро на данный момент дешевле, компании сэкономят, потому что будут платить меньше по процентам», — подтвердил пресс-секретарь Торгово-промышленной палаты Мирослав Диро.

Он добавил, что компании стали более внимательно присматриваться к кредитам в евро уже во время пандемии covid-19. В самом начале первой волны пандемии чешская валюта резко ослабла по отношению к евро, и компании отреагировали на колебания курса кроны финансированием в евро и попытались смягчить валютный риск.

Правительство Петра Фиалы (ODS) не планирует вводить евро и даже не определило дату его введения. Однако со следующего года планируется разрешить компаниям вести бухгалтерский и налоговый учет в евро.

В отличие от некоторых других стран, чешские банки очень редко предлагают ипотечные кредиты и кредиты в евро физическим лицам. Основным условием является доход в европейской валюте.

Источник: novinky.cz

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