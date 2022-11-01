Cookies помогают нам предоставлять наши услуги. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с использованием наших cookies.
Главная
Новости
Экономика
Средняя ставка по ипотечным кредитам в январе в Чехии осталась на уровне 6,34%

Средняя ставка по ипотечным кредитам в январе в Чехии осталась на уровне 6,34%

Партнер рубрики:
Kochy
10 января
09:45
298
Средняя процентная ставка по ипотеке на начало января составила 6,34%, то есть не изменилась за месяц. Это следует из актуальных данных Fincentrum Hypoindex.

Средняя ставка по ипотечным кредитам в январе в Чехии осталась на уровне 6,34%

«Ставка в 2023 году стартует с тех же значений, на которых закончился 2022 год. Это подтверждает ожидаемую тенденцию стагнации процентных ставок, которая, вероятно, продлится до весенних месяцев, когда банки начнут очередные весенние акции по ипотеке. Однако, скорее всего, речь пойдет только о колебаниях в устойчивой тенденции», — сказал аналитик Fincentrum & Swiss Life Select Йиржи Сикора.

Ежемесячный взнос по ипотечному кредиту на 3,5 млн крон, выданному на 80% от оценочной стоимости имущества с трехлетней фиксацией, сроком погашения 25 лет и средней ставкой предложения 6,34%, в январе остался на уровне 23 274 кроны. За последний месяц не произошло изменения средней ставки предложения ипотечных кредитов на срок от одного года до десяти лет как по ипотеке до 80% от стоимости имущества, так и выше.

«2022 год закончился относительной стагнацией ставок по ипотечным кредитам, количество вновь выданных кредитов постоянно падало. Если мы посмотрим на рынок в целом, то увидим, что цены на недвижимость упали очень незначительно. И здесь мы также видим большую стагнацию цен», — сказал Сикора. По его словам, в этом году произойдет незначительное снижение цен. «Можно ожидать, что даже застройщики потихоньку начнут снижать базовую цену за квадратный метр», — добавил он.

По ипотечным ставкам ожидается стагнация с небольшими колебаниями, связанными с конкурентной борьбой банков и объявлением и прекращением различных акций. Если прогноз представителей Национального банка Чехии сбудется, процентные ставки могут быть снижены в конце 2023 года. «А с учетом того, что ипотечный рынок зимой точно не цветет, можно предположить, что банки отразят это снижение в своем предложении только весной 2024 года», — подсчитал Сикора.

Источник: ceskenoviny.cz

Следите за главными новостями Чехии вместе с 420on.cz в удобном для вас формате:

YouTube – Почему у чехов «красный живот»? ИГРА: 10 чешских слов (2-й выпуск)

YouTube – «Очковать, каки» и другие необычные чешские слова. Викторина для семьи или круга друзей. Учим чешский язык играючи

YouTube – Все, что вы не знали о страховании иностранцев в Чехии (2022)

Telegram – короткий дайджест новостей за день

Facebook – обсуждение новостей и другие дискуссии

Instagram – фото- и видеоновости каждый день



читайте по теме
Assets
10 января
14:40
1
Жизнь
Комплексное страхование в Чехии: кому надо? Почему без него нельзя?
Assets
10 января
14:08
207388
О Чехии
15 чудес Чехии: восхитительные природные достопримечательности
Assets
10 января
14:06
73
Экономика
Где вы взяли мой номер? В Чехии наложен первый штраф за надоедливый телемаркетинг
Assets
10 января
11:49
514
Жизнь
На рынке труда Чехии наступает переломный момент: четверть компаний планируют увольнения сотрудников
Последние новости:
Assets
10 января
14:06
73
Экономика
Где вы взяли мой номер? В Чехии наложен первый штраф за надоедливый телемаркетинг
Assets
10 января
13:01
256
Общество
Правительство Чехии 11 января, скорее всего, назначит представителя по восстановлению Украины
Assets
10 января
10:55
307
Общество
В Чехии из-за теплой погоды прекратила работу половина горнолыжных курортов
Assets
10 января
08:36
641
Экономика
Чешские компании переходят на кредиты в евро
Assets
09 января
19:41
849
Общество
Премьер Чехии написал послание на танке: «Отважным защитникам Украины, Чехия»
Assets
09 января
18:13
734
Политика
Милош Земан поговорил с президентом Китая. Они обсудили взаимоотношения и текущую международную ситуацию
Assets
09 января
17:00
956
Общество
Скрытые причины подорожания в Чехии. Как неправильно выброшенный мусор повышает цены в магазинах?
Assets
09 января
13:46
1002
Общество
Дефицит лекарств в Чехии может продлиться еще год
Assets
09 января
12:52
1348
Политика
Что творилось на супердебатах в Чехии: как показали себя кандидаты в президенты Павел и Нерудова?
Assets
09 января
11:10
558
Экономика
Безработица в Чехии в декабре выросла до 3,7%


популярное
Чехия
Прага
коронавирус
полиция
Россия
Автомобили
Украина
статистика
Евросоюз
концерт
фестиваль
дети
транспорт
недвижимость
преступность
Туризм
работа
выставка
погода
бизнес