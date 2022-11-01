Средняя ставка по ипотечным кредитам в январе в Чехии осталась на уровне 6,34%

Средняя процентная ставка по ипотеке на начало января составила 6,34%, то есть не изменилась за месяц. Это следует из актуальных данных Fincentrum Hypoindex.

«Ставка в 2023 году стартует с тех же значений, на которых закончился 2022 год. Это подтверждает ожидаемую тенденцию стагнации процентных ставок, которая, вероятно, продлится до весенних месяцев, когда банки начнут очередные весенние акции по ипотеке. Однако, скорее всего, речь пойдет только о колебаниях в устойчивой тенденции», — сказал аналитик Fincentrum & Swiss Life Select Йиржи Сикора.

Ежемесячный взнос по ипотечному кредиту на 3,5 млн крон, выданному на 80% от оценочной стоимости имущества с трехлетней фиксацией, сроком погашения 25 лет и средней ставкой предложения 6,34%, в январе остался на уровне 23 274 кроны. За последний месяц не произошло изменения средней ставки предложения ипотечных кредитов на срок от одного года до десяти лет как по ипотеке до 80% от стоимости имущества, так и выше.

«2022 год закончился относительной стагнацией ставок по ипотечным кредитам, количество вновь выданных кредитов постоянно падало. Если мы посмотрим на рынок в целом, то увидим, что цены на недвижимость упали очень незначительно. И здесь мы также видим большую стагнацию цен», — сказал Сикора. По его словам, в этом году произойдет незначительное снижение цен. «Можно ожидать, что даже застройщики потихоньку начнут снижать базовую цену за квадратный метр», — добавил он.

По ипотечным ставкам ожидается стагнация с небольшими колебаниями, связанными с конкурентной борьбой банков и объявлением и прекращением различных акций. Если прогноз представителей Национального банка Чехии сбудется, процентные ставки могут быть снижены в конце 2023 года. «А с учетом того, что ипотечный рынок зимой точно не цветет, можно предположить, что банки отразят это снижение в своем предложении только весной 2024 года», — подсчитал Сикора.

Источник: ceskenoviny.cz

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