Cookies помогают нам предоставлять наши услуги. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с использованием наших cookies.
Главная
Новости
Экономика
Средняя ставка по ипотечным кредитам в январе в Чехии осталась на уровне 6,34 процента

Средняя ставка по ипотечным кредитам в январе в Чехии осталась на уровне 6,34 процента

Партнер рубрики:
Kochy
10 января
09:45
82
Средняя процентная ставка по ипотеке на начало января составила 6,34%, т.е. такая же, как и месяц назад. Это следует из данных Fincentra Hypoindex, которые с весны обрабатываются по новой методике на основе данных пятого рабочего дня каждого месяца.

Средняя ставка по ипотечным кредитам в январе в Чехии осталась на уровне 6,34 процента

«Ставка на 2023 год стартует с тех же значений, на которых закончился 2022 год. Это подтверждает ожидаемую тенденцию стагнации процентных ставок, которая, вероятно, продлится до весенних месяцев, когда банки, скорее всего, начнут очередные весенние акции по ипотеке. Однако, скорее всего, речь пойдет только о колебаниях в устойчивой тенденции», — сказал аналитик Fincentrum & Swiss Life Select Йиржи Сикора.

Ежемесячный взнос по ипотечному кредиту на 3,5 миллиона крон, выданный на 80% от оценочной стоимости имущества с трехлетней фиксацией, сроком погашения 25 лет и средней ставкой предложения 6,34%, в январе остался на уровне 23 274 крон. За последний месяц не произошло изменения средней ставки предложения ипотечных кредитов на срок от одного года до десяти лет, как по ипотеке до 80% от заложенной стоимости имущества, так и выше.

«2022 год закончился более или менее стагнацией ставок по ипотечным кредитам, количество вновь выданных ипотечных кредитов постоянно падало. Если мы посмотрим на рынок в целом, цены на недвижимость упали очень незначительно. И здесь мы также видим большую стагнацию цен», — сказал Сикора. По его словам, в этом году будет лишь незначительное снижение цен в 2018 году. «Можно ожидать, что даже застройщики новостроек потихоньку начнут снижать базовую цену за квадратный метр», — добавил он.

По ипотечным ставкам ожидается стагнация, лишь с небольшими колебаниями, связанными с конкурентной борьбой банков и объявлением и прекращением различных акционных предложений. Если прогноз представителей Национального банка Чехии сбудется, то процентные ставки могут быть снижены в конце 2023 года, считают они. «А с учетом того, что ипотечный рынок зимой точно не цветет, можно предположить, что банки перенесут это снижение на ипотечные ставки только весной 2024 года», — подсчитал он.

Даже если центральный банк не поднимет процентные ставки, по словам Сикоры, ипотечный рынок не ожидает бума в этом году. «Еще до конца прошлого года некоторые банки начали брать ипотечные кредиты. Однако это лишь небольшой толчок, который не окажет существенного влияния на показатели этого года», — добавил он.

Источник: ceskenoviny.cz



читайте по теме
Assets
10 января
09:50
3025
О Чехии
Чешские горы 2022–2023: нововведения, цены на ски-пассы и прогноз погоды на целый сезон
Assets
10 января
09:15
7973
Жизнь
Ошибки, из-за которых люди теряют деньги в Чехии
Assets
10 января
08:36
284
Экономика
Чешские компании переходят на кредиты в евро
Assets
10 января
08:27
42360
Путешествия
Экскурсии в Праге: необычные места для туристов и местных жителей
Последние новости:
Assets
10 января
08:36
284
Экономика
Чешские компании переходят на кредиты в евро
Assets
09 января
19:41
750
Общество
Премьер Чехии написал послание на танке: «Отважным защитникам Украины, Чехия»
Assets
09 января
18:13
640
Политика
Милош Земан поговорил с президентом Китая. Они обсудили взаимоотношения и текущую международную ситуацию
Assets
09 января
17:00
634
Общество
Скрытые причины подорожания в Чехии. Как неправильно выброшенный мусор повышает цены в магазинах?
Assets
09 января
13:46
900
Общество
Дефицит лекарств в Чехии может продлиться еще год
Assets
09 января
12:52
1269
Политика
Что творилось на супердебатах в Чехии: как показали себя кандидаты в президенты Павел и Нерудова?
Assets
09 января
11:10
531
Экономика
Безработица в Чехии в декабре выросла до 3,7%
Assets
09 января
09:54
931
Экономика
Вердикт суда в отношении бывшего премьер-министра Андрея Бабиша: невиновен
Assets
09 января
08:53
505
Политика
На одного кандидата меньше: Иозеф Стршедула не будет участвовать в выборах президента Чехии
Assets
08 января
19:44
3041
Политика
Сотни людей пришли на Пражский Град, чтобы проститься с эпохой высокомерия президента Земана


популярное
Чехия
Прага
коронавирус
полиция
Россия
Автомобили
Украина
статистика
Евросоюз
концерт
фестиваль
дети
транспорт
недвижимость
преступность
Туризм
работа
выставка
погода
бизнес