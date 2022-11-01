Средняя ставка по ипотечным кредитам в январе в Чехии осталась на уровне 6,34 процента

Средняя процентная ставка по ипотеке на начало января составила 6,34%, т.е. такая же, как и месяц назад. Это следует из данных Fincentra Hypoindex, которые с весны обрабатываются по новой методике на основе данных пятого рабочего дня каждого месяца.

«Ставка на 2023 год стартует с тех же значений, на которых закончился 2022 год. Это подтверждает ожидаемую тенденцию стагнации процентных ставок, которая, вероятно, продлится до весенних месяцев, когда банки, скорее всего, начнут очередные весенние акции по ипотеке. Однако, скорее всего, речь пойдет только о колебаниях в устойчивой тенденции», — сказал аналитик Fincentrum & Swiss Life Select Йиржи Сикора.

Ежемесячный взнос по ипотечному кредиту на 3,5 миллиона крон, выданный на 80% от оценочной стоимости имущества с трехлетней фиксацией, сроком погашения 25 лет и средней ставкой предложения 6,34%, в январе остался на уровне 23 274 крон. За последний месяц не произошло изменения средней ставки предложения ипотечных кредитов на срок от одного года до десяти лет, как по ипотеке до 80% от заложенной стоимости имущества, так и выше.

«2022 год закончился более или менее стагнацией ставок по ипотечным кредитам, количество вновь выданных ипотечных кредитов постоянно падало. Если мы посмотрим на рынок в целом, цены на недвижимость упали очень незначительно. И здесь мы также видим большую стагнацию цен», — сказал Сикора. По его словам, в этом году будет лишь незначительное снижение цен в 2018 году. «Можно ожидать, что даже застройщики новостроек потихоньку начнут снижать базовую цену за квадратный метр», — добавил он.

По ипотечным ставкам ожидается стагнация, лишь с небольшими колебаниями, связанными с конкурентной борьбой банков и объявлением и прекращением различных акционных предложений. Если прогноз представителей Национального банка Чехии сбудется, то процентные ставки могут быть снижены в конце 2023 года, считают они. «А с учетом того, что ипотечный рынок зимой точно не цветет, можно предположить, что банки перенесут это снижение на ипотечные ставки только весной 2024 года», — подсчитал он.

Даже если центральный банк не поднимет процентные ставки, по словам Сикоры, ипотечный рынок не ожидает бума в этом году. «Еще до конца прошлого года некоторые банки начали брать ипотечные кредиты. Однако это лишь небольшой толчок, который не окажет существенного влияния на показатели этого года», — добавил он.

Источник: ceskenoviny.cz