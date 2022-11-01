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Где вы взяли мой номер? В Чехии наложен первый штраф за надоедливый телемаркетинг

Где вы взяли мой номер? В Чехии наложен первый штраф за надоедливый телемаркетинг

Партнер рубрики:
Kochy
10 января
14:06
73
​В конце прошлого года Управление телекоммуникаций Чехии (ČTÚ) наложило первый штраф за надоедливый телемаркетинг — организация, название которой не разглашается, заплатит 420 000 крон. Поправка к закону об электронных коммуникациях, включающая запрет на нежелательные телефонные звонки, или так называемый телемаркетинг, действует в Чехии с 1 июля прошлого года.

Где вы взяли мой номер? В Чехии наложен первый штраф за надоедливый телемаркетинг

С момента вступления поправки в силу ČTÚ получил почти 800 жалоб на нежелательные маркетинговые звонки. Но никто из компаний долгое время не был наказан. Пресс-секретарь ČTÚ Тереза ​​Мерава ранее заявляла, что рассмотрение отдельных дел осложняется рядом обстоятельств, таких как неполные жалобы заявителей или хитрость телемошенников, которые звонят с анонимных предоплаченных карт или из-за границы.

Однако в конце прошлого года был наложен первый штраф. «Одно юридическое лицо было оштрафовано на 420 000 крон за 21 атаку (звонок) как совершившее правонарушение, заключающееся в преследовании с помощью маркетинговой рекламы. Решение не является окончательным, поэтому мы пока не будем сообщать никаких подробностей о разбирательстве», — сказал Мерава.

Максимально возможный штраф, который ČTÚ может наложить за нарушение закона, составляет 50 млн крон или до 10% от чистого оборота, достигнутого правонарушителем за последний завершенный отчетный период.

Пресс-секретарь ведомства добавила, что многие жалобы адресованы тем же субъектам, которые уже проверяются на нарушения закона. «В большом проценте случаев мы выявляем перепродажу одного телефонного номера через нескольких поставщиков услуг электронной связи конечному пользователю, и необходимо доказать, кто на самом деле звонил. Очень часто указанная цепочка приводит нас к иностранным организациям», — сказала Мерава.

ČTÚ наложило еще два штрафа, тоже пока не вступивших в силу. Однако в обоих случаях правонарушением было непредоставление информации о номере телефона и отказ от сотрудничества с ведомством во время проверки.

Поправка к Закону об электронных коммуникациях применяется с 1 января 2022 года, однако окончательно она вступила в силу спустя полгода. Этому предшествовал шестимесячный переходный период, чтобы дать компаниям время адаптироваться к новым правилам. Поправка предполагает, что маркетинговые звонки наносят ущерб потребителям и что их нельзя совершать без явного согласия клиента.

До конца 2021 года практика была обратной: компании могли звонить с предложениями и обращаться к кому угодно, главное, чтобы у заинтересованного лица не было отметки о несогласии со звонками в реестре оператора.

Источник: novinky.cz

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