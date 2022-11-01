Cookies помогают нам предоставлять наши услуги. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с использованием наших cookies.
Главная
Новости
Экономика
Чешский национальный банк сообщил об убытке в размере 411,8 млрд крон по итогам 2022 года

Чешский национальный банк сообщил об убытке в размере 411,8 млрд крон по итогам 2022 года

Партнер рубрики:
Kochy
10 января
18:15
362
Чешский национальный банк (ЧНБ) сообщил об убытках в размере 411,8 млрд крон в прошлом году. Это следует из опубликованных данных по балансу ЧНБ. Экономический результат является предварительным и не включает все дополнительные операции за 2022 год. В 2021 году у регулятора был убыток в размере 37,7 млрд крон.

Чешский национальный банк сообщил об убытке в размере 411,8 млрд крон по итогам 2022 года

ЧНБ давно указывал, что получение прибыли не является его основной задачей. Главное — это забота о ценовой и финансовой стабильности.

По словам Якуба Сейдлера, главного экономиста Чешской банковской ассоциации, прошлогодние убытки связаны с сочетанием нескольких факторов: сильная крона, падение портфелей акций и более высокие процентные ставки.

«Текущая ситуация с более высокими процентными ставками в отечественной экономике более неблагоприятна с точки зрения руководства центрального банка: процентные платежи за изъятие ликвидности выше, чем процентные платежи, полученные от вложенных резервов, так как внутренние процентные ставки выше, чем для валют, в которых размещены резервы. К этому добавился негативный результат от развития портфелей акций в прошлом году, что, однако, является рыночным колебанием, которое может, напротив, увеличить доход от резервов в ближайшие годы», — сказал Сейдлер.

По его словам, сам по себе убыток не представляет большой проблемы для ЧНБ. 

«Центральный банк может работать в долгосрочной перспективе даже с убытком, который он будет постепенно амортизировать из своей будущей прибыли. В долгосрочной перспективе ЧНБ, как правило, всегда прибыльный, поскольку объем денег, из которого он получает процентные платежи, всегда выше, чем объем денег, из которых он выплачивает проценты. Разница заключается в наличных деньгах в обращении», — добавил Сейдлер.

По его словам, проблема высоких убытков может возникнуть в тот момент, когда рынок начнет сомневаться в способности центробанка проводить выбранную денежно-кредитную политику. Но это не относится к ЧНБ, подчеркнул экономист.

Финансовая отчетность ЧНБ еще не оценивалась внешним аудитором. Окончательный экономический результат за прошлый год станет известен только в экономическом отчете, который ЧНБ опубликует весной.

Перед прошлогодним — пока предварительным — результатом ЧНБ зафиксировал самый большой годовой убыток, 249,3 млрд крон, в 2017 году, в основном из-за укрепления кроны после окончания действия обязательств по обменному курсу.

Источник: novinky.cz

Следите за главными новостями Чехии вместе с 420on.cz в удобном для вас формате:

YouTube – Почему у чехов «красный живот»? ИГРА: 10 чешских слов (2-й выпуск)

YouTube – «Очковать, каки» и другие необычные чешские слова. Викторина для семьи или круга друзей. Учим чешский язык играючи

YouTube – Все, что вы не знали о страховании иностранцев в Чехии (2022)

Telegram – короткий дайджест новостей за день

Facebook – обсуждение новостей и другие дискуссии

Instagram – фото- и видеоновости каждый день



читайте по теме
Assets
10 января
19:16
889
Коронавирус
Кракен — новая мутация коронавируса — стремительно распространяется в мире
Assets
10 января
18:27
72191
Шоппинг
Где покупать вещи в Чехии дешево? Альтернативы Avito и OLX в Чехии
Assets
10 января
16:10
2686
Здоровье
20 неожиданных вещей, за которые VZP вернет вам деньги. А вы раньше за это платили
Assets
10 января
15:40
2425
О Чехии
Тест: 16 признаков, что вы окончательно освоились в Чехии
Последние новости:
Assets
10 января
19:16
889
Коронавирус
Кракен — новая мутация коронавируса — стремительно распространяется в мире
Assets
10 января
15:03
389
Общество
ФОТО: Рождества как не бывало. На «Старомаке» в Праге распилили елку
Assets
10 января
14:06
637
Экономика
Где вы взяли мой номер? В Чехии наложен первый штраф за надоедливый телемаркетинг
Assets
10 января
13:01
687
Общество
Правительство Чехии 11 января, скорее всего, назначит представителя по восстановлению Украины
Assets
10 января
10:55
470
Общество
В Чехии из-за теплой погоды прекратила работу половина горнолыжных курортов
Assets
10 января
09:45
413
Экономика
Средняя ставка по ипотечным кредитам в январе в Чехии осталась на уровне 6,34%
Assets
10 января
08:36
1086
Экономика
Чешские компании переходят на кредиты в евро
Assets
09 января
19:41
926
Общество
Премьер Чехии написал послание на танке: «Отважным защитникам Украины, Чехия»
Assets
09 января
18:13
917
Политика
Милош Земан поговорил с президентом Китая. Они обсудили взаимоотношения и текущую международную ситуацию
Assets
09 января
17:00
1331
Общество
Скрытые причины подорожания в Чехии. Как неправильно выброшенный мусор повышает цены в магазинах?


популярное
Чехия
Прага
коронавирус
полиция
Россия
Автомобили
Украина
статистика
Евросоюз
концерт
фестиваль
дети
транспорт
недвижимость
преступность
Туризм
работа
выставка
погода
бизнес