Чешский национальный банк сообщил об убытке в размере 411,8 млрд крон по итогам 2022 года

Чешский национальный банк (ЧНБ) сообщил об убытках в размере 411,8 млрд крон в прошлом году. Это следует из опубликованных данных по балансу ЧНБ. Экономический результат является предварительным и не включает все дополнительные операции за 2022 год. В 2021 году у регулятора был убыток в размере 37,7 млрд крон.

ЧНБ давно указывал, что получение прибыли не является его основной задачей. Главное — это забота о ценовой и финансовой стабильности.

По словам Якуба Сейдлера, главного экономиста Чешской банковской ассоциации, прошлогодние убытки связаны с сочетанием нескольких факторов: сильная крона, падение портфелей акций и более высокие процентные ставки.

«Текущая ситуация с более высокими процентными ставками в отечественной экономике более неблагоприятна с точки зрения руководства центрального банка: процентные платежи за изъятие ликвидности выше, чем процентные платежи, полученные от вложенных резервов, так как внутренние процентные ставки выше, чем для валют, в которых размещены резервы. К этому добавился негативный результат от развития портфелей акций в прошлом году, что, однако, является рыночным колебанием, которое может, напротив, увеличить доход от резервов в ближайшие годы», — сказал Сейдлер.

По его словам, сам по себе убыток не представляет большой проблемы для ЧНБ.

«Центральный банк может работать в долгосрочной перспективе даже с убытком, который он будет постепенно амортизировать из своей будущей прибыли. В долгосрочной перспективе ЧНБ, как правило, всегда прибыльный, поскольку объем денег, из которого он получает процентные платежи, всегда выше, чем объем денег, из которых он выплачивает проценты. Разница заключается в наличных деньгах в обращении», — добавил Сейдлер.

По его словам, проблема высоких убытков может возникнуть в тот момент, когда рынок начнет сомневаться в способности центробанка проводить выбранную денежно-кредитную политику. Но это не относится к ЧНБ, подчеркнул экономист.

Финансовая отчетность ЧНБ еще не оценивалась внешним аудитором. Окончательный экономический результат за прошлый год станет известен только в экономическом отчете, который ЧНБ опубликует весной.

Перед прошлогодним — пока предварительным — результатом ЧНБ зафиксировал самый большой годовой убыток, 249,3 млрд крон, в 2017 году, в основном из-за укрепления кроны после окончания действия обязательств по обменному курсу.

Источник: novinky.cz

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