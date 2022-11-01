Замглавы Центробанка Чехии: чехи экономят рекордно, продажи падают, инфляция снизится

В январе этого года, по словам главы Чешского национального банка (ЧНБ) Алеша Михла, ожидается рост инфляции до 20%, затем показатель начнет снижаться. На начало следующего года вице-губернатор ЧНБ Ева Замразилова прогнозирует инфляцию на уровне около 3%.

«Когда эффект войны пройдет, мы вернемся к инфляции, очень похожей на показатели в еврозоне», — сказала Замразилова. «Следующий январь должен начаться с 3%», — спрогнозировала она.

ЧНБ сохраняет базовую процентную ставку на уровне 7% с лета прошлого года. После ноябрьского заседания правления ЧНБ Замразилова заявила, что традиционная экономическая модель предписывает дальше увеличивать ставки, но из-за небольшого влияния на целевой показатель инфляции и, наоборот, существенного влияния на экономические показатели страны правление банка решило оставить ставки без изменений.

По словам Замразиловой, почти наверняка процентные ставки в этом году останутся на уровне 7%. Она отвергла рекомендации международных экономических институтов, таких как Международный валютный фонд и ОЭСР, о дальнейшем повышении ставок. «Они считают, что чем больше они поднимут сейчас, тем скорее смогут снизить. Я в это не верю», — пояснила она.

Уровень инфляции в Чехии в годовом исчислении достиг 16,2% в конце ноября — рост цен в прошлом году находится на самом высоком уровне за последние 30 лет.

Губернатор Алеш Михл заявил в эфире CNN Prima News, что в начале этого года потребительские цены вырастут на 20% по сравнению с прошлым годом. «Это очень высокая оценка. Мы не знаем, что будет дальше с энергией. Рост может быть где-то между 15 и 20%», — говорит Замразилова.

Национальный банк Чехии ожидает значительного снижения инфляции с весны, в первую очередь за счет значительной экономии в чешских домохозяйствах. По словам Замразиловой, чехи стали ощутимо экономить, в то же время увеличивается доля сбережений. Помимо прочего, эти тенденции отражаются на розничных продажах, которые также падают.

По словам губернатора Михла, инфляция составит около 10% во второй половине года и достигнет 2% в следующем году. Все это будет сопровождаться сильной кроной.

Однако ожидания чешских компаний не оптимистичны. Опрос 200 директоров компаний, проведенный PwC, показывает, что 53% руководителей ожидают двузначного уровня инфляции в этом году, а 80% полагают, что в 2023 году их первоначальные затраты увеличатся.

Источник: seznamzpravy.cz

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