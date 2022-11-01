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Экономика
Рост цен в Чехии в декабре замедлился до 15,8%

Рост цен в Чехии в декабре замедлился до 15,8%

Партнер рубрики:
Kochy
11 января
09:54
164
​В декабре инфляция в Чешской Республике составила 15,8% в годовом исчислении, в ноябре этот показатель составлял 16,2%.

Рост цен в Чехии в декабре замедлился до 15,8%

Это следует из данных, опубликованных 11 января Чешским статистическим управлением. За весь прошлый год средний уровень инфляции в стране составил 15,1%. Это второй самый высокий показатель с момента образования независимой Чешской Республики, выше он был только в 1993 году, когда инфляция достигла 20,8%.

Наибольшее влияние на замедление инфляции в декабре оказали цены на транспорт. Рост цен на автомобили в годовом исчислении в декабре снизился до 9,2% с 12,7% в ноябре. Топливо подорожало на 4,4% по сравнению с 14,5% в ноябре.

Источник: ceskenoviny.cz

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