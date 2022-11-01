Что чехи вычеркнули из списка трат в первую очередь? Плохие новости для владельцев ресторанов

Тяжелый последний год изменил потребительские предпочтения. Треть чехов довольствуются меньшим количеством продуктов. Примерно такая же доля людей более тщательно планирует покупки.

Вместо беспорядочных покупок — список на бумаге или в мобильном телефоне, ограниченное количество товаров, а также разные приоритеты у мужчин, женщин и молодого поколения в отношении того, на чем сэкономить. Таковы тенденции прошедшего года, о которых говорится в исследовании компании Mastercard.

Из исследования стало известно, что половина людей тратит на покупку продуктов питания в среднем от 301 до 800 крон. Менее пятой части закупаются на суммы свыше 1 200 крон.

Изменения в тратах за одну покупку:

Свыше 70% говорят, что расходуют больше, чем шесть месяцев назад, а у 40% траты выросли значительно.

В инфографике: Уменьшение кол-ва покупок за последнее время. Синий — абсолютно да, голубой — скорее да, розовый — скорее нет, красный — точно нет.

По этой причине многие стараются экономить. Однако мнения о том, где следует сокращать расходы, различаются в зависимости от возраста и пола. Мужчины в первую очередь урезают расходы на посещение ресторанов и досуг. Женщины же чаще задаются вопросом, стоит ли расширять свой гардероб или покупать новую обувь.

Гендерные различия также видны в экономии на продуктах и аптеках. Женщины гораздо более бдительны при покупке этих товаров, чем мужчины, которые, как правило, зарабатывают больше. Это также может объясняться тем, что женщины чаще приобретают товары для дома.

Электроника, мебель и бытовые принадлежности, а также спортивные товары тоже входят в число товаров, на которых в последнее время экономят все. С другой стороны, меньше всего экономят на лекарствах, зоотоварах, бензине и игрушках.

В целом женщины более бережливы в эти нестабильные времена. Две трети опрошенных (66%) говорят, что в последнее время стали меньше ходить по магазинам. Среди них 73% женщин и 59% мужчин. Опрос не дает четкого ответа, почему так происходит, но предлагает возможное объяснение. «Мы можем предположить, что женщины чаще отвечают за покупку продуктов питания для семьи, имеют большее представление о ценах на продукты питания и управляют семейным бюджетом. Поэтому они могут быть более внимательны к тому, сколько и на что они тратят и как распределяют свои расходы на продукты в течение месяца», — комментирует Михал Чарны, генеральный директор Mastercard.

Молодые люди в возрасте от 15 до 27 лет ведут себя несколько иначе. По сравнению с населением в целом они экономят меньше на большинстве вещей, включая расходы на рестораны, развлечения, электронику и другие товары. Удивительно, но они больше всего сокращают расходы на еду (41% против 36%).

В сегменте продуктов питания больше людей, чем раньше, экономят за счет тщательного планирования своих покупок. Почти треть (31%) чаще планируют заранее, что они купят в магазине. 73% отправляются в магазин со списком покупок, что помогает им избежать импульсивных трат.

Стремление к экономии отмечают крупные розничные сети. Например, есть повышенный интерес к товарам под собственной торговой маркой, которые обычно дешевле, и увеличение объема товаров, продаваемых в рамках промоакций. «Наибольший интерес для покупателей представляют основные продукты питания, такие как яйца, масло и молоко», — говорит представитель Lidl Томаш Майлер.

По данным опроса Mastercard, большинство людей (69%) покупают продукты несколько раз в неделю, чаще всего два или три раза. Для трех из десяти человек частота покупок не изменилась. 14 % совершают покупки чаще, а 19% — реже.

На чем в среднем экономит население Чехии:

На чем экономит молодое поколение:

Изменения в тратах, если сравнивать с периодом 6 месяцев назад:

Источник: seznamzpravy.cz

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