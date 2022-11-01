Что чехи вычеркнули из списка трат в первую очередь? Плохие новости для владельцев ресторанов

Вместо беспорядочных покупок — список на бумаге или в мобильном телефоне, ограниченное количество товаров, а также разные приоритеты у мужчин, женщин и молодого поколения в отношении того, на чем сэкономить. Таковы тенденции прошедшего года, о которых говорится в исследовании компании Mastercard.
Из исследования стало известно, что половина людей тратит на покупку продуктов питания в среднем от 301 до 800 крон. Менее пятой части закупаются на суммы свыше 1 200 крон.
Изменения в тратах за одну покупку:
Свыше 70% говорят, что расходуют больше, чем шесть месяцев назад, а у 40% траты выросли значительно.
В инфографике: Уменьшение кол-ва покупок за последнее время. Синий — абсолютно да, голубой — скорее да, розовый — скорее нет, красный — точно нет.
По этой причине многие стараются экономить. Однако мнения о том, где следует сокращать расходы, различаются в зависимости от возраста и пола. Мужчины в первую очередь урезают расходы на посещение ресторанов и досуг. Женщины же чаще задаются вопросом, стоит ли расширять свой гардероб или покупать новую обувь.
Гендерные различия также видны в экономии на продуктах и аптеках. Женщины гораздо более бдительны при покупке этих товаров, чем мужчины, которые, как правило, зарабатывают больше. Это также может объясняться тем, что женщины чаще приобретают товары для дома.
Электроника, мебель и бытовые принадлежности, а также спортивные товары тоже входят в число товаров, на которых в последнее время экономят все. С другой стороны, меньше всего экономят на лекарствах, зоотоварах, бензине и игрушках.
В целом женщины более бережливы в эти нестабильные времена. Две трети опрошенных (66%) говорят, что в последнее время стали меньше ходить по магазинам. Среди них 73% женщин и 59% мужчин. Опрос не дает четкого ответа, почему так происходит, но предлагает возможное объяснение.
«Мы можем предположить, что женщины чаще отвечают за покупку продуктов питания для семьи, имеют большее представление о ценах на продукты питания и управляют семейным бюджетом. Поэтому они могут быть более внимательны к тому, сколько и на что они тратят и как распределяют свои расходы на продукты в течение месяца», — комментирует Михал Чарны, генеральный директор Mastercard.
Молодые люди в возрасте от 15 до 27 лет ведут себя несколько иначе. По сравнению с населением в целом они экономят меньше на большинстве вещей, включая расходы на рестораны, развлечения, электронику и другие товары. Удивительно, но они больше всего сокращают расходы на еду (41% против 36%).
В сегменте продуктов питания больше людей, чем раньше, экономят за счет тщательного планирования своих покупок. Почти треть (31%) чаще планируют заранее, что они купят в магазине. 73% отправляются в магазин со списком покупок, что помогает им избежать импульсивных трат.
Стремление к экономии отмечают крупные розничные сети. Например, есть повышенный интерес к товарам под собственной торговой маркой, которые обычно дешевле, и увеличение объема товаров, продаваемых в рамках промоакций.
«Наибольший интерес для покупателей представляют основные продукты питания, такие как яйца, масло и молоко», — говорит представитель Lidl Томаш Майлер.
По данным опроса Mastercard, большинство людей (69%) покупают продукты несколько раз в неделю, чаще всего два или три раза. Для трех из десяти человек частота покупок не изменилась. 14 % совершают покупки чаще, а 19% — реже.
На чем в среднем экономит население Чехии:
На чем экономит молодое поколение:
Изменения в тратах, если сравнивать с периодом 6 месяцев назад:
Источник: seznamzpravy.cz
Следите за главными новостями Чехии вместе с 420on.cz в удобном для вас формате:
YouTube – Почему у чехов «красный живот»? ИГРА: 10 чешских слов (2-й выпуск)
YouTube – «Очковать, каки» и другие необычные чешские слова. Викторина для семьи или круга друзей. Учим чешский язык играючи
YouTube – Все, что вы не знали о страховании иностранцев в Чехии (2022)
Telegram – короткий дайджест новостей за день
Facebook – обсуждение новостей и другие дискуссии
Instagram – фото- и видеоновости каждый день