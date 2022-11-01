Чешский криптовалютный трейдер Cryfin прекращает деятельность, клиенты не могут получить свои деньги

​Полицейская облава на компанию, занимающуюся брокерскими операциями с криптовалютой, полностью вывела ее из строя. Ей пришлось уволить сотрудников и освободить офисы. Тысячи клиентов Cryfin сейчас не могут получить доступ к своим деньгам.

Тысячи клиентов криптовалютного трейдера Cryfin до сих пор не могут получить свои деньги спустя 9 месяцев после полицейского преследования фирмы. Более того, компания молодого предпринимателя Вацлава Холлера находится в плачевном состоянии и не имеет средств для работы. Например, ей пришлось освободить офисы в пражском Burzovní palác и уволить сотрудников.

«Для компании это, по сути, означает перерыв в деятельности. И невозможность возврата денег клиентам. На счету больше, чем было на депозитах клиентов, потому что до вмешательства произошло повышение стоимости. Но сейчас платить клиентам невозможно. На карту поставлены сотни миллионов крон. Количество клиентов исчисляется тысячами», — сказал представитель Cryfin Йиржи Хвойка.

Представитель Cryfin признал, что фирма находится в сложной экономической ситуации. «В Cryfin, по сути, больше нет сотрудников. На данный момент это замороженная компания, ожидающая возобновления операций, если деньги вернутся», — сообщил он.

В результате компания была вынуждена покинуть свою штаб-квартиру в Праге 1. В настоящее время на сайте компании в разделе «Где нас найти» в качестве адреса указан панельный дом в Праге-Гостиварж. Однако на самом деле у нее нет там офиса, это всего лишь так называемая виртуальная штаб-квартира.

Деятельность Cryfin в области СМИ также была прекращена. В течение прошлого года глава компании Холлер регулярно появлялся на канале CNN Prima News и комментировал события, связанные с криптовалютами, в рамках коммерческого сотрудничества с Prima TV.

«В прошлом году Cryfin коммерчески сотрудничала с нами в сегменте "крипто". Мы маркируем коммерческие сообщения в соответствии с законом. На этот год у нас нет соглашения о сотрудничестве с Cryfin, и в настоящее время мы не ведем переговоров», — сказала пресс-секретарь Prima Габриэла Семова.

Рейд Национального центра по борьбе с организованной преступностью в Cryfin состоялся в марте 2022 года. Полиция отреагировала на предполагаемые экономические преступления.

«Дело находится в стадии расследования, никаких обвинений не выдвинуто, поэтому нам нечего комментировать. Изучаются доказательства, хотя подавляющее большинство предметов, изъятых полицией при первоначальном обыске помещений компании, уже возвращены. Например, мобильные телефоны и компьютеры. Никому не было предъявлено обвинение, поэтому у нас нет доступа к материалам дела. Мы не знаем, что делает полиция», — сказал Йиржи Хвойка из медиаагентства, представляющего интересы Cryfin, когда его спросили о реакции компании на расследование.

Cryfin привлекала деньги по двум каналам. Первый был нацелен на более состоятельных инвесторов. Они вкладывали в Cryfin суммы денег, исчисляемые миллионами. Второй канал был ориентирован на розничных клиентов. Именно этот продукт привлек в компанию наибольшую массу инвесторов.

Источник: seznamzpravy.cz

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