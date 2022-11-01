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Чешский криптовалютный трейдер Cryfin прекращает свою деятельность, клиенты не могут получить свои деньги

Чешский криптовалютный трейдер Cryfin прекращает свою деятельность, клиенты не могут получить свои деньги

Партнер рубрики:
Kochy
13 января
09:45
70
​Полицейская облава на компанию, занимающуюся брокерскими операциями с криптовалютой, полностью вывела ее из строя. Ей пришлось уволить сотрудников и освободить свои офисы. Тысячи клиентов Cryfin сейчас не могут получить доступ к своим деньгам.

Чешский криптовалютный трейдер Cryfin прекращает свою деятельность, клиенты не могут получить свои деньги

Тысячи клиентов криптовалютного трейдера Cryfin до сих пор не могут получить свои деньги спустя три четверти года после полицейского преследования фирмы. Более того, компания молодого предпринимателя Вацлава Холлера находится в плачевном состоянии и не имеет средств для работы. Например, компании пришлось освободить свои офисы в пражском Burzovní palác и уволить сотрудников.

«Для компании это, по сути, означает перерыв в деятельности. И невозможность возврата денег клиентам. На счету больше, чем было на депозитах клиентов, потому что до вмешательства произошло повышение стоимости. Но сейчас платить клиентам невозможно. На карту поставлены сотни миллионов крон. Количество клиентов исчисляется тысячами», - сказал представитель Cryfin Иржи Хвойка.

Представитель Cryfin признал, что фирма находится в сложной экономической ситуации. «В Cryfin, по сути, больше нет сотрудников. На данный момент это замороженная компания, ожидающая возобновления операций, если деньги вернутся», - сказал он.

В результате, помимо прочего, компания была вынуждена покинуть свою нынешнюю штаб-квартиру в Праге 1. В настоящее время на сайте компании в разделе "Где нас найти" в качестве адреса указан панельный дом в Праге-Гостиварж. Однако на самом деле у нее нет там никаких офисов, это всего лишь так называемая виртуальная штаб-квартира.

Деятельность Cryfin в области СМИ также была прекращена. В течение прошлого года глава компании Холлер регулярно появлялся на канале CNN Prima News и комментировал события, связанные с криптовалютами, в рамках коммерческого сотрудничества с Prima TV.

«В прошлом году Cryfin коммерчески сотрудничала с нами в сегменте "крипто". Мы маркируем коммерческие сообщения в соответствии с законом. На этот год у нас нет соглашения о сотрудничестве с Cryfin, и в настоящее время мы не ведем переговоров», - сказала пресс-секретарь Prima Габриэла Семова.

Рейд Национального центра по борьбе с организованной преступностью в Cryfin состоялся в марте 2022 г. Причиной действий полиции предположительно является совершение экономических преступлений.

«Дело находится в стадии расследования, никаких обвинений не выдвинуто, поэтому нам нечего комментировать. Дело находится на стадии изучения доказательств, хотя подавляющее большинство предметов, изъятых полицией при первоначальном обыске помещений компании, уже возвращены. Например, мобильные телефоны и компьютеры. Никому не было предъявлено обвинение, поэтому у нас нет доступа к материалам дела. Мы не знаем, что делает полиция», - сказал Иржи Хвойка из медиа-агентства, представляющего интересы Cryfin, когда его спросили о реакции компании на расследование.

Cryfin привлекала деньги по двум каналам. Первый был нацелен на более состоятельных инвесторов. Они вкладывали в Cryfin большие суммы денег, исчисляемые миллионами. Второй канал был ориентирован на розничных клиентов. Именно этот продукт привлек в компанию наибольшую массу мелких инвесторов.

Источник: seznamzpravy.cz

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