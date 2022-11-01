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Обеды в Чехии за год подорожали на 20 процентов, рестораны теряют клиентов

Обеды в Чехии за год подорожали на 20 процентов, рестораны теряют клиентов

Партнер рубрики:
Kochy
15 января
10:15
312
​Рост цен на продукты питания и энергоносители также существенно повлиял на обеды в ресторанах, которые подорожали примерно на пятую часть по сравнению с прошлым годом. Это следует из данных компаний Edenred и Sodexo Benefits, которые выпускают ваучеры на питания для работников предприятий.

Обеды в Чехии за год подорожали на 20 процентов, рестораны теряют клиентов

«Это беспрецедентный рост, какого мы не помним за последние двадцать лет. Причина, конечно же, в росте цен на сырье, арендную плату и энергию, а также в росте заработной платы, сопровождающемся нехваткой рабочей силы в гастрономии», — сказал Ян Михельфейт из Sodexo Benefits.

Самый дорогой обед в Праге, самый дешевый в Моравии

По данным Edenred pro Právo, в декабре 2022 года средний обед стоил посетителям в Чешской Республике почти 178 крон. Годом ранее люди платили за него на 25 крон меньше, т. е. 152 кроны, в декабре 2020 года цена составляла  в среднем 141 крону.

Однако цены на обед значительно различаются по всей Чешской Республике. В то время как, например, обед в Праге в декабре прошлого года стоил в среднем 201 крону (на 30 крон больше, чем годом ранее), жители Высокогорья и моравских городов, например Йиглава, Злин и Оломоуц, обедают в среднем за около 160 крон.

У жителей Пльзеня и Брно тоже более дорогие обеды, они заплатили в среднем 190 крон. Люди в Усти-над-Лабем питались дешевле всех в Чехии, тратя на обед в среднем 162 кроны.

«Они больше не пьют»

Например, в Бржецлаве рестораны предлагают обеденное меню по цене от 110 до 195 крон. Цены на блюда выросли на десять или более крон по сравнению с прошлым годом, что также отразилось на количестве обедающих и дало другой эффект. Люди больше смотрят не только на цену, но и когда идут обедать, то тщательнее выбирают из следующего предложения.

"В нашей компании цена существенно изменилась сразу после начала войны на Украине, когда резко стали расти цены на все сырье. Цена на обеденное меню выросла со 129 до 139 крон, то есть примерно на 8%, с тех пор мы сохранили цену», — сказал  официант из известного бржецлавского заведения в центре города.

По мере роста цен меняются и привычки посетителей. «Люди вообще приходят исключительно за меню, больше не пьют, только в исключительных случаях. Но это в целом верно. Клиенты, как правило, выбирают более дешевые блюда, и если кто-то приходит на обед, то исключение составляет более одного напитка. Раньше приезжала семья, детям давали, например, сок, а когда допивали, брали еще. Сегодня, когда я спрашиваю, принести ли еще напитки, утвердительный ответ — исключение», — добавил он.

В ресторане U Švejka в центре Пльзеня в эти дни мало посетителей. Однако работающий там Мирослав Штых связывает это не с ценами, а с традиционно более низким спросом в первые месяцы года. «По январю и февралю невозможно сделать какие-либо выводы, потому что торги с каждым годом обычно слабее. В остальном интерес к нашему обеденному меню долгое время оставался примерно на одном уровне», — сказал Штых.

В последний раз они корректировали цены здесь где-то перед Рождеством, они повысили цены на обеды на 15-20 процентов. Например, жареная тефтелька с картофельным пюре и маринадом теперь стоит 149 крон, а суп — 45.

От ресторанов до продуктовых магазинов

Как показывают данные Edenred, по сравнению с периодом до COVID-19 количество людей, которые ходят в рестораны, сократилось довольно значительно. По состоянию на декабрь прошлого года их было меньше половины от предыдущего числа, а с учетом служб доставки рестораны теряют 42% сделок с обедами.

Аналогичные данные фиксирует компания Sodexo Benefits. «Все больше и больше посетителей не хотят мириться с ростом цен, что оказывает давление на рестораны с другой стороны», — заявил Михельфейт.

Люди, естественно, ищут способы сэкономить, и ясно, что они гораздо чаще готовят дома из покупных продуктов», — добавил Михельфейт.

Источник: novinky.cz



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