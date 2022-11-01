Обеды в Чехии за год подорожали на 20%, рестораны теряют клиентов

​Рост цен на продукты питания и энергоносители существенно повлиял на обеды в ресторанах, которые подорожали примерно на пятую часть по сравнению с прошлым годом. Это следует из данных компаний Edenred и Sodexo Benefits, которые выпускают ваучеры на питания для работников предприятий.

«Это беспрецедентный рост, какого мы не помним за последние 20 лет. Причина, конечно же, в росте цен на сырье, аренду и энергию, а также в росте заработной платы, сопровождающемся нехваткой рабочей силы в гастрономии», — сказал Ян Михельфейт из Sodexo Benefits.

Самый дорогой обед в Праге, самый дешевый — в Моравии

По данным Edenred, в декабре 2022 года средний обед стоил почти 178 крон. Годом ранее люди платили за него на 25 крон меньше, то есть 152 кроны, в декабре 2020 года цена составляла в среднем 141 крону.

Однако цены на обеды значительно различаются в разных местах Чешской Республике. В то время как обед в Праге в декабре прошлого года стоил в среднем 201 крону (на 30 крон больше, чем годом ранее), жители Высочины и моравских городов, например Йиглавы, Злина и Оломоуца, обедали в среднем за 160 крон.

Жители Пльзеня и Брно платили в среднем 190 крон. Дешевле всего были обеды в Усти-над-Лабем, в среднем 162 кроны.

«Они больше не пьют»

В Бржецлаве рестораны предлагают обеденное меню по цене от 110 до 195 крон. Цены на блюда выросли на 10 и более крон по сравнению с прошлым годом, что отразилось на количестве обедающих и заставило их тщательнее выбирать.

«В нашей компании цены существенно изменились сразу после начала войны в Украине, когда резко стали расти цены на все сырье. Цена обеденного меню выросла со 129 до 139 крон, то есть примерно на 8%, с тех пор мы ее не меняли», — рассказал официант из заведения в центре Бржецлава.

По мере роста цен меняются привычки посетителей. «Люди приходят исключительно за меню, больше не пьют, только в исключительных случаях. Клиенты, как правило, выбирают более дешевые блюда, а если приходят ужинать, редко берут больше одного напитка. Раньше приезжала семья, детям давали, например, сок, а когда те допивали, брали еще. Сегодня, когда я спрашиваю, принести ли еще напитки, утвердительный ответ — исключение», — добавил официант.

В ресторане U Švejka в центре Пльзеня в эти дни мало посетителей. Однако работающий там Мирослав Штых связывает это не с ценами, а с традиционно более низким спросом в первые месяцы года. «По январю и февралю невозможно сделать какие-либо выводы. В остальном интерес к нашему обеденному меню долгое время оставался примерно на одном уровне», — сказал Штых.

В последний раз цены здесь корректировали перед Рождеством. Цены на обеды выросли на 15–20%. Например, жареная тефтеля с картофельным пюре и маринадом теперь стоит 149 крон, а суп — 45 крон.

Магазины вместо ресторанов

Как показывают данные Edenred, по сравнению с периодом до пандемии количество людей, которые ходят в рестораны, сократилось довольно значительно. По состоянию на декабрь прошлого года их осталось меньше половины от прежнего числа, а с учетом служб доставки рестораны теряют 42% дохода от обедов.

Аналогичные данные фиксирует компания Sodexo Benefits. «Все больше посетителей не хотят мириться с ростом цен, что оказывает давление на рестораны», — заявил Михельфейт. По его словам, люди ищут способы сэкономить и гораздо чаще готовят дома из покупных продуктов.

Источник: novinky.cz