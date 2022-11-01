Сколько денег чехи тратят на продукты в месяц?

​Цены на продукты питания растут уже некоторое время, и многим чешским домохозяйствам пришлось приспосабливаться. Более половины чехов покупают продукты во время распродаж. Чаще всего они тратят на продукты от 5 000 до 10 000 крон в месяц.

Рост цен на продукты питания оказывает значительное влияние на поведение чешских потребителей. Согласно данным опроса, проведенного компанией Kruk среди более чем 1 000 представителей чешского населения, 54%, особенно женщины (61%), ищут скидки на продукты питания и покупают только такие товары.

Более четверти чехов (28%) вынуждены из-за роста цен покупать только основные продукты питания. Пятая часть домохозяйств стала покупать продукты более низкого качества, и примерно каждый шестой или каждый седьмой чех пытается сократить расходы на питание путем корректировки рациона. Столько же выращивают собственные продукты питания. 10% чехов ездят за продуктами в соседние страны.

«Более пятой части чешских домохозяйств пока не пострадали от роста цен на продукты питания и покупают их как раньше. Сокращать расходы пришлось в основном пенсионерам, родителям, находящимся в отпуске по уходу за ребенком, и людям без работы. Однако лишь минимальное количество чешских домохозяйств нуждается в существенной помощи при покупке продуктов питания, например, через продовольственный банк», — добавила Ярослава Палендалова из компании Kruk.

Ежемесячные расходы до 10 000 крон

Более 4/5 домохозяйств (82%) тратят на питание до 10 000 крон в месяц. Чаще всего ежемесячные расходы составляют от 5 000 до 10 000 крон, о чем упомянули почти 2/5 респондентов (37%).

3 из 10 домохозяйств обходятся суммой от 3 000 до 5 000 крон. Около 18% тратят на покупку продуктов питания более 10 000 крон в месяц.

«Почти независимо от возраста, ежемесячного дохода и социального статуса чехи очень чувствительны к ценам и любят искать скидочные акции. Более того, в соседних с Польшей регионах они без колебаний едут за границу, чтобы купить более дешевые продукты питания — в три раза чаще, чем в среднем по стране», — отметила Палендалова.

О самых высоких расходах на продукты питания в ходе опроса сообщают жители Праги, в то время как пожилые люди из небольших городов чаще помогают себе сами, разводя скот и выращивая собственные продукты питания.

Источник: novinky.cz