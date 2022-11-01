Чешские власти заморозили деньги первого российского банка, который контролировал машиностроительный завод Pilsen Steel

​Чешские власти арестовали деньги первого российского банка, попавшего под санкции. Финансово-аналитическое управление (ФАУ) заморозило около 175 млн крон из попавшего под санкции ВЭБ РФ. Деньги находились на счетах обанкротившейся компании Pilsen Steel, которую ранее контролировал российский банк.

Руководство ВЭБ РФ, известного в России как Внешэкономбанк, подчиняется непосредственно Владимиру Путину — его директор должен регулярно отчитываться перед ним о состоянии учреждения. Государственное финансовое учреждение находится в санкционном списке ЕС с весны 2022 года.

В прошлом ВЭБ РФ через свою компанию "ВЭБ Капитал" контролировал Пльзеньский металлургический завод, который в настоящее время обанкротился. "Это организации, включенные в антироссийский санкционный список, что существенно влияет на скорость процедуры", - сказал конкурсный управляющий Ярослав Брож.

Pilsen Steel оказалась неплатежеспособной еще в 2019 году, и российский банк, который кредитовал компанию в прошлом, теперь хочет вернуть свои деньги в рамках банкротства. Но ФАУ заморозило эти средства.

"Финансово-аналитическое управление не только объявляет о замораживании, но и впоследствии решает, как распорядиться средствами", - отмечает Брож. Было арестовано около 175 миллионов крон, а российский представитель владельца машиностроительных заводов отказывается комментировать текущую ситуацию.

Еще одним российским банком, в отношении которого чешские власти проводят расследование, является банк ERB. Основной владелец компании, россиянин Роман Попов, обвиняется в Чешской Республике в причинении ущерба на сумму около полумиллиарда крон, и полиция пытается отследить его активы. Банкир Попов также близок к Кремлю. В настоящее время он проживает в России и перевел часть своих активов на Ирину Чиркову из Карловых Вар. Она также отказалась от комментариев.

Согласно новому закону о санкциях, МИД Чехии в настоящее время создает так называемый национальный санкционный список. Ведомство сотрудничает, в частности, с полицией и спецслужбами. Информация о первых включенных в список субъектах станет известна в течение месяца.

Источник: ct24.ceskatelevize.cz

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