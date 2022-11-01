Чешские власти заморозили деньги первого российского банка, который контролировал машиностроительный завод Pilsen Steel

Руководство ВЭБ РФ, известного в России как Внешэкономбанк, подчиняется непосредственно Владимиру Путину — его директор должен регулярно отчитываться перед ним о состоянии учреждения. Государственное финансовое учреждение находится в санкционном списке ЕС с весны 2022 года.
В прошлом ВЭБ РФ через свою компанию "ВЭБ Капитал" контролировал Пльзеньский металлургический завод, который в настоящее время обанкротился. "Это организации, включенные в антироссийский санкционный список, что существенно влияет на скорость процедуры", - сказал конкурсный управляющий Ярослав Брож.
Pilsen Steel оказалась неплатежеспособной еще в 2019 году, и российский банк, который кредитовал компанию в прошлом, теперь хочет вернуть свои деньги в рамках банкротства. Но ФАУ заморозило эти средства.
"Финансово-аналитическое управление не только объявляет о замораживании, но и впоследствии решает, как распорядиться средствами", - отмечает Брож. Было арестовано около 175 миллионов крон, а российский представитель владельца машиностроительных заводов отказывается комментировать текущую ситуацию.
Еще одним российским банком, в отношении которого чешские власти проводят расследование, является банк ERB. Основной владелец компании, россиянин Роман Попов, обвиняется в Чешской Республике в причинении ущерба на сумму около полумиллиарда крон, и полиция пытается отследить его активы. Банкир Попов также близок к Кремлю. В настоящее время он проживает в России и перевел часть своих активов на Ирину Чиркову из Карловых Вар. Она также отказалась от комментариев.
Согласно новому закону о санкциях, МИД Чехии в настоящее время создает так называемый национальный санкционный список. Ведомство сотрудничает, в частности, с полицией и спецслужбами. Информация о первых включенных в список субъектах станет известна в течение месяца.
Источник: ct24.ceskatelevize.cz
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