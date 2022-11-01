Чешская компания Marlenka купила историческую жемчужину, в новом здании будут печь торты

Здание бывшей текстильной фабрики Lemberger в городе Фридек-Мистек приобрела на аукционе за 94,5 миллиона крон компания Marlenka, которая хочет производить здесь свои традиционные торты.

Здание бывшей текстильной фабрики Lemberger является историческим памятником. Оно напоминает о временах, когда Фридек-Мистек был центром текстильной промышленности.

История бывшей текстильной фабрики семьи Лембергеров пишется с 1893 года. Здание, служившее ткацкой фабрикой, с самого начала имело поистине представительный вид – два этажа, мансардная крыша, выходящая на главную улицу, и архитектурное решение, напоминающее усадьбу. Фасад разделен карнизами, пилястрами и сложными оконными решетками – все из двухцветной кладки. Во время войны фабричный комплекс перешел под управление Германии как еврейская собственность, а после войны был включен в состав национального предприятия Slezan. После банкротства предприятия здание много лет ветшало.

Однако теперь жизнь вернется на фабрику, которая до сих пор является одним из самых значительных и ценных с архитектурной точки зрения зданий в городе Фридек-Мистек. Компания «Марленка», которая сегодня приобрела фабрику на аукционе, хочет производить здесь медовики и десерты по традиционному армянскому семейному рецепту.

«Мы продали фабрику с аукциона менее чем за сто миллионов крон, включая земельный участок размером около 50 000 квадратных метров», — сообщил сын основателя компании «Марленка» Ншан Аветисян, добавив, что в состав здания входит также сад и бывший бизнес-парк, который компания хочет возродить.

У компании «Марленка» стала одной из крупнейших кондитерских компаний Европы и экспортирует 75% своей продукции. Она продает свои торты в 55 стран мира, например, в Саудовскую Аравию, Израиль, Южную Корею и США. Ежегодно она поставляет 2,5 миллиона тортов и 8 миллионов другой продукции, и это число постоянно увеличивается. По этой причине предприятие давно планировало расширение производства и искало землю под новый завод. В конце концов она решила приобрести текстильную фабрику Лембергера.

Аветисян добавил, что общий объем инвестиций, включая реконструкцию и технологии, в течение следующих четырех лет достигнет одного миллиарда крон.

«Мы обдумываем идею превратить дымоход в смотровую башню, посмотрим», — добавляет Аветисян.

Источник: seznamzpravy.cz

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