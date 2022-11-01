Чешская крона как Рэмбо: курс по отношению к евро преодолел еще одну границу

​Чешская валюта преодолела еще один психологический барьер по отношению к евро. Сильная крона удешевляет импортные товары и помогает сдерживать инфляцию. 19 января евро стоил меньше 23,90 крон. Для экспортеров это представляет собой еще одну трудность, с которой им приходится сталкиваться.

Обменный курс чешской кроны во второй половине дня преодолел отметку 23,90 CZK/евро. Это произошло впервые с 2008 года.

Чешская валюта — один из мировых рекордсменов по своему укреплению, хотя аналитики не могут прийти к единому мнению, почему она на самом деле укрепляется. Скорее, они склоняются к мнению, что чешская экономика должна ослабнуть из-за ряда проблем.

Чехия имеет глубокий дефицит текущего счета платежного баланса, отрицательное торговое сальдо, внутренняя экономика вступает в экономический спад (исторически крона обычно слабеет, когда внутренняя экономика падает), и разница между процентными ставками в Чешской Республике и в еврозоне сокращается.

Последний пункт, вероятно, будет играть все более важную роль, поскольку и ФРС США, и европейский ЕЦБ готовятся к дальнейшему повышению процентных ставок. Таким образом, крона и ее процентная ставка в размере 7% не будут столь привлекательными для инвесторов.

С другой стороны, трейдеры отмечают, что Европа, скорее всего, сможет пережить зиму без особых проблем: резервуары для хранения газа заполнены благодаря теплой зиме, а на побережье строятся дополнительные терминалы для СПГ. Это хорошая новость и для следующего отопительного сезона.

Помогают и цены на газ, которые падают, хотя и не до довоенного уровня. С рынков исчезли опасения, что газа вообще не будет.

Трудно предсказать, куда пойдет курс кроны. «Скорее, нужно рассчитывать на то, что чешская валюта отдаст часть своей прибыли. На конец марта этого года ее курс по отношению к евро должен быть на уровне 24,20, а на конец июня — даже 24,35, согласно аналитическому консенсусу, зафиксированному Bloomberg. В конце этого года евро должен стоить 24,50 кроны», — сказал главный экономист Trinity Bank Лукаш Кованда.

Источник: seznamzpravy.cz

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