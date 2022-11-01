Хорошие новости. «Возможно, мы избежим рецессии», — говорит президент Торгово-промышленной палаты Чехии

Не глубокую, но рецессию предсказывают аналитики Чешской Республике в этом году. По словам президента Торгово-промышленной палаты Владимира Длоуге, чешская экономика не будет расти — она будет стагнировать. Но рецессии, вероятно, удастся избежать.

«Торгово-промышленная палата по-прежнему придерживается в своем прогнозе нулевого роста, возможно, рецессии не будет в течение всего года», — прогнозирует Владимир Длоуги в интервью SZ Byznys.

По его словам, позитивные сигналы для экономики в последние дни усиливаются. «Когда я читаю последние данные по Европе, когда я вижу политику Европейского центрального банка и цифры Германии, которые на прошлой неделе неожиданно улучшились в области промышленного производства, это не катастрофа», — подсчитывает Длоуги. Европейский центральный банк 19 января заверил, что не прекратит ужесточать процентные ставки.

Даже канцлер Германии, самой сильной экономики в ЕС, Олаф Шольц недавно заявил, что Германия не впадет в рецессию. Экономисты из известного банка Goldman Sachs настроены еще более оптимистично, по их мнению, уже в первом квартале экономика немного вырастет — на 0,1%.

Тем не менее, 2023 год будет трудным для компаний, даже возможно более сложным, чем 2022 год. Дорогие кредиты из-за высоких ставок ЦБ и опасения по поводу грядущей зимы, когда Европа будет полностью отрезана от российского газа. «Давайте подождем и посмотрим, из каких источников Европа сможет наполнить резервуары для хранения газа. От этого будут зависеть цены на энергоносители. И как будут работать разные потолки цен», — говорит Длоуги.

Однако, по словам президента Торгово-промышленной палаты, и в этом году чешские компании справятся. «Отдельные случаи, не обязательно банкротства, а перевода или сокращения производства, будут. Не стоит рисовать воздушные замки», — говорит глава ТПП.

Высокая инфляция продолжит формироваться в этом году. В то время как глава ЧНБ Алеш Михл и его заместитель Ева Замразилова считают, что инфляция вернется к норме к концу этого года, Длоуги не столь оптимистичен. «Думаю, по итогам года не будет 3%, но могу ошибаться. Посмотрим в середине года».

Подтолкнуть инфляцию обратно к целевому уровню в 2% — главная задача Национального банка Чехии. Однако за два года цель не была достигнута. Он считает, что нужно повысить целевой уровень инфляции, тогда отечественная экономика сможет лучше противостоять угрозе более высокого роста цен.

«Цель по инфляции лучше зафиксировать на уровне около 3%, это может формировать инфляционные ожидания. Если мы останемся на уровне 2%, мы можем легче попасть в более высокую стойкую инфляцию, чем если бы мы остались на уровне 3%», — сказал он.

По словам Длоуги, совет директоров ЧНБ должен лучше сдерживать инфляционные ожидания в Чешской Республике. «Г-н Михл (Алеш Михл, управляющий ЧНБ, прим. ред.) должен выпускать последовательные и четкие отчеты. Заявив, что в этом году будет инфляция, мы сделаем все возможное, чтобы сдержать ее, мы сохраним высокие ставки и будем вмешиваться, когда это необходимо. У меня такое ощущение, что правление ЧНБ иногда посылает противоречивые сигналы», — считает Длоуги.

Источник: seznamzpravy.cz