Cookies помогают нам предоставлять наши услуги. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с использованием наших cookies.
Главная
Новости
Экономика
Хорошие новости. «Возможно, мы избежим рецессии», — говорит президент Торгово-промышленной палаты Чехии

Хорошие новости. «Возможно, мы избежим рецессии», — говорит президент Торгово-промышленной палаты Чехии

Партнер рубрики:
Марина Коханкова
20 января
10:29
1
Не глубокую, но рецессию предсказывают аналитики Чешской Республике в этом году. По словам президента Торгово-промышленной палаты Владимира Длоуге, чешская экономика не будет расти — она будет стагнировать. Но рецессии, вероятно, удастся избежать.

Хорошие новости. «Возможно, мы избежим рецессии», — говорит президент Торгово-промышленной палаты Чехии

«Торгово-промышленная палата по-прежнему придерживается в своем прогнозе нулевого роста, возможно, рецессии не будет в течение всего года», — прогнозирует Владимир Длоуги в интервью SZ Byznys.

По его словам, позитивные сигналы для экономики в последние дни усиливаются. «Когда я читаю последние данные по Европе, когда я вижу политику Европейского центрального банка и цифры Германии, которые на прошлой неделе неожиданно улучшились в области промышленного производства, это не катастрофа», — подсчитывает Длоуги. Европейский центральный банк 19 января заверил, что не прекратит ужесточать процентные ставки.

Даже канцлер Германии, самой сильной экономики в ЕС, Олаф Шольц недавно заявил, что Германия не впадет в рецессию. Экономисты из известного банка Goldman Sachs настроены еще более оптимистично, по их мнению, уже в первом квартале экономика немного вырастет — на 0,1%.

Тем не менее, 2023 год будет трудным для компаний, даже возможно более сложным, чем 2022 год. Дорогие кредиты из-за высоких ставок ЦБ и опасения по поводу грядущей зимы, когда Европа будет полностью отрезана от российского газа. «Давайте подождем и посмотрим, из каких источников Европа сможет наполнить резервуары для хранения газа. От этого будут зависеть цены на энергоносители. И как будут работать разные потолки цен», — говорит Длоуги.

Однако, по словам президента Торгово-промышленной палаты, и в этом году чешские компании справятся. «Отдельные случаи, не обязательно банкротства, а перевода или сокращения производства, будут. Не стоит рисовать воздушные замки», — говорит глава ТПП.

Высокая инфляция продолжит формироваться в этом году. В то время как глава ЧНБ Алеш Михл и его заместитель Ева Замразилова считают, что инфляция вернется к норме к концу этого года, Длоуги не столь оптимистичен. «Думаю, по итогам года не будет 3%, но могу ошибаться. Посмотрим в середине года».

Подтолкнуть инфляцию обратно к целевому уровню в 2% — главная задача Национального банка Чехии. Однако за два года цель не была достигнута. Он считает, что нужно повысить целевой уровень инфляции, тогда отечественная экономика сможет лучше противостоять угрозе более высокого роста цен.

«Цель по инфляции лучше зафиксировать на уровне около 3%, это может формировать инфляционные ожидания. Если мы останемся на уровне 2%, мы можем легче попасть в более высокую стойкую инфляцию, чем если бы мы остались на уровне 3%», — сказал он.

По словам Длоуги, совет директоров ЧНБ должен лучше сдерживать инфляционные ожидания в Чешской Республике. «Г-н Михл (Алеш Михл, управляющий ЧНБ, прим. ред.) должен выпускать последовательные и четкие отчеты. Заявив, что в этом году будет инфляция, мы сделаем все возможное, чтобы сдержать ее, мы сохраним высокие ставки и будем вмешиваться, когда это необходимо. У меня такое ощущение, что правление ЧНБ иногда посылает противоречивые сигналы», — считает Длоуги.

Источник: seznamzpravy.cz



читайте по теме
Assets
20 января
10:03
43930
Путешествия
Экскурсии в Праге: необычные места для туристов и местных жителей
Assets
20 января
09:06
237
Общество
Молодые люди в Чехии не хотят работать сверхурочно, или что такое Quiet quitting?
Assets
19 января
20:25
4043
Экономика
Чешская крона как Рэмбо: курс по отношению к евро преодолел еще одну границу
Assets
19 января
19:40
573
Общество
Выставка чешских королевских регалий в Праге продлена до 24 января
Последние новости:
Assets
20 января
09:06
237
Общество
Молодые люди в Чехии не хотят работать сверхурочно, или что такое Quiet quitting?
Assets
19 января
20:25
4043
Экономика
Чешская крона как Рэмбо: курс по отношению к евро преодолел еще одну границу
Assets
19 января
19:40
573
Общество
Выставка чешских королевских регалий в Праге продлена до 24 января
Assets
19 января
12:50
647
Общество
Из Чехии напрямую в Южную Корею: аэропорт Праги возобновляет регулярное сообщение с Сеулом
Assets
19 января
11:19
918
Общество
В Чехии пенсионер купил новый автомобиль и 20 километров ехал по встречной полосе
Assets
19 января
10:10
1069
Политика
Правительство Петра Фиалы устояло перед вотумом недоверия
Assets
19 января
09:05
2075
Общество
Президент Чехии подписал закон о продлении виз временной защиты для беженцев из Украины
Assets
18 января
16:50
2047
Общество
В Чехии полиция расследует рассылку СМС о мобилизации в Украину
Assets
18 января
16:41
2198
Экономика
Чешская компания Marlenka купила историческую жемчужину, в новом здании будут печь торты
Assets
18 января
14:50
645
Общество
В Чехии 9 712 пар заключили брачный договор в прошлом году


популярное
Чехия
Прага
коронавирус
полиция
Россия
Автомобили
Украина
статистика
Евросоюз
концерт
фестиваль
дети
транспорт
недвижимость
преступность
Туризм
работа
выставка
погода
бизнес