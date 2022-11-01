Чешские СМИ: большинство западных компаний продолжают успешно вести бизнес в России

Массовый исход западных компаний из России пока не был таким сильным, как может показаться на первый взгляд. Об этом свидетельствуют результаты исследования профессоров Университета Санкт-Галлена и Международного института развития менеджмента в Лозанне.

Исследование показало, что только 8,5% компаний из Европейского союза и стран G7, ведущих бизнес в России, продали хотя бы одну из своих дочерних компаний. Из примерно 1400 фирм, базирующихся в ЕС или странах G7 и имеющих дочерние предприятия в России, к концу ноября 2022 года на российский рынок вышли только 120.

«Эти выводы ставят под сомнение готовность западных фирм выйти из экономики, которую их правительства теперь рассматривают как геополитических соперников», — пишут авторы в своем исследовании.

Уход крупных международных компаний из России начался в дополнение к экономическим санкциям со стороны США и Европы прошлой весной, после вторжения России в Украину в конце февраля. С российского рынка уже ушли такие бренды, как McDonald's, Carlsberg, Ikea, Shell, HP, Renault, Ford и многие другие.

Однако многие другие продолжают оставаться в России, либо просто приостанавливая там свою деятельность, либо даже продолжая вести бизнес в обычном режиме. Это относится, например, к продовольственному гиганту Unilever, сети ресторанов быстрого питания Subway или итальянскому производителю пасты Barilla, отмечает Politico, ссылаясь на подробный список, который ведет университет на своем веб-сайте.

Согласно исследованию, наибольшее количество компаний, продолжающих вести бизнес в России, родом из Германии. Их доля составляет 19,5%. Именно Германия, которая в последние годы широко использовала дешевый российский газ для достижения своих экономических успехов, подвергается критике за вялый подход при поддержке оккупированной Украины. До сих пор не разрешен экспорт немецких танков Leopard 2 из третьих стран в Украину.

За Германией следуют Кипр (16,4%) и США (12,4%). При этом, однако, компании, базирующиеся в США, составляют четверть из 120 компаний, вышедших из России. За американскими компаниями следуют финские (12,5%) и британские (10,8%).

Тем не менее, исследователи отмечают в своем исследовании, что хотя склонность к прекращению коммерческой деятельности в России различается между отдельными членами ЕС и G7, не совсем уместно автоматически делать вывод о том, что главным образом американские, британские или финские транснациональные компании являются единственными те, которые действуют в соответствии с правительственными санкциями. На возможный отъезд из России влияет множество факторов.

«Выходы такого масштаба, вероятно, потребуют времени и обычно более сложны для завершения, чем просто разрыв не связанных с акционерным капиталом связей. Следовательно, этот процент (8,5%), вероятно, будет увеличиваться, поскольку компании, объявившие о своем намерении выйти, будут продолжать этот процесс», — констатируют авторы исследования.

Исследование также обращает внимание на то, что некоторые компании договаривались об условиях обратного выкупа при продаже своих активов в России. Например, у японского производителя автомобилей Nissan есть опцион на выкуп на шесть лет, а у американского гиганта быстрого питания McDonald's — на 15 лет, по данным Федеральной антимонопольной службы России.

Источник: novinky.cz

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