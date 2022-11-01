Дорогие авиабилеты в Чехии как новый стандарт. Почему стоит лететь из соседних стран?

Билеты по несколько сотен уже ушли в прошлое, несмотря на то, что цены на нефть постепенно возвращаются к довоенному уровню. Но вы все равно можете сэкономить на билетах на самолет — например, вылетев из Вены, Франкфурта или Катовице.

Усиление конкуренции между перевозчиками и повышение концентрации пассажиров. Это основные причины, по которым билеты из близлежащих аэропортов в соседних странах в долгосрочной перспективе дешевле, чем из Чехии. Но разница в стоимости тем более разительна, учитывая нынешние высокие цены.

Например, по текущей статистике билетного портала Kiwi, цены на билеты из аэропортов соседних стран до 30% дешевле, чем в Праге. Наиболее существенная разница тогда на дальних и средне-длинных маршрутах. В среднем билеты из-за рубежа на более короткие рейсы дешевле на 14;.

По данным билетных порталов Kiwi и Pelikán, в настоящее время до трети чешских пассажиров выбирают рейсы из соседних стран. Популярны австрийские, немецкие и польские аэропорты, особенно Вена, Берлин, Нюрнберг, Мюнхен, Франкфурт, Катовице, Краков или Варшава.

«Полет из аэропорта, отличного от аэропорта приписки, может иметь ряд преимуществ — из некоторых уголков Чехии пассажирам удобнее лететь в Вену или Катовице, чем в Прагу, но зачастую это и более дешевый вариант», комментирует директор по работе с клиентами Kiwi Элишка Ржезничек Дочкалова.

С осени прошлого года портал продаж Letuska также отмечает повышенный интерес к путешествиям из близлежащих аэропортов. «В основном это аэропорты Мюнхена и Вены, где большая конкуренция снижает цены», — говорит директор портала Йозеф Трейбал.

Чехи используют иностранные аэропорты в основном для дальних рейсов, например, в США и другие места, а также для более близких пунктов назначения в Европе. «Для рейсов в более дальние пункты выбор зарубежного аэропорта также может быть выгоден из-за отсутствия пересадок», — добавляет Дочкалова.

Еще до пандемии коронавируса авиаперевозчики выполняли не менее 15 регулярных рейсов в дальние направления из пражского аэропорта.

Ввиду снижения мощностей после ковида для перевозчиков более интересны районы с большей концентрацией людей, как, например, Вена в Центральной Европе. Для сравнения, в 2019 году аэропорт обслужил более 31 миллиона пассажиров, то есть на 13 миллионов больше, чем пражский аэропорт.

«Усиление конкуренции перевозчиков, естественно, оказывает давление на цены билетов, а хорошо заполненные самолеты позволяют снизить цены», — объясняет Петр Ковач, эксперт по воздушному транспорту из EY Partner Corporate Finance.

По его словам, еще одним аспектом ценообразования является увязка коротких рейсов с перевозками на дальние расстояния. «Это позволяет авиакомпаниям снижать цены на ближние рейсы, поскольку пассажиры затем платят за более дорогие билеты на дальних маршрутах. Это, безусловно, влияет на стоимость билетов, например, в Вене и Франкфурте», — говорит Ковач, добавляя, что Прага конкурентоспособна для некоторых направлений, но пока не для дальнемагистральных.

По словам Трейбала из Letuška, пражский аэропорт также страдает от отсутствия сильного национального перевозчика, который заставлял бы конкуренцию снижать цены.

Хотя прошлогодний всплеск стоимости коммерческого транспорта авиакомпании связывают в основном с ростом цен на топливо, сейчас цена на снова падает по мере удешевления нефти. Однако на стоимости билетов это пока не отразилось.

«Цена на нефть падает, и с некоторой задержкой упадет и цена на авиакеросин. Топливо является важным фактором стоимости, и если конкуренция будет достаточной, стоимость авиабилетов упадет. Однако снижение не будет полностью отражать падение цен на топливо, поскольку снижению цен на билеты противостоит рост других расходов, таких как расходы на летный персонал, объясняет Ковач.

Хотя, по его словам, более короткие рейсы, в частности, могут стать дешевле, цены на билеты, как правило, не вернутся к доковидному уровню.

Дальнейшее развитие событий будет зависеть главным образом от того, когда и вернутся ли авиаперевозки по всему миру к объемам 2019 года, а по экспертным оценкам на 2023 год в это время будет приходиться от 85% до 90% пассажиров во всем мире.

«Однако благодаря более низкой цене на топливо и постепенному возвращению авиасообщения клиенты могут чаще сталкиваться с ценовыми акциями, начавшимися с нового года», — советует Трейбал.

«Авиакомпании очень динамично корректируют цены, учитывая заполняемость и специальные предложения конкурентов. Путешественникам, интересующимся лучшими ценами на билеты, рекомендуется следить за ценами в специальных предложениях и сравнивать цены на билеты из разных пунктов отправления в системе поиска билетов», — заключает Мартина Хрнчиржова, директор по продажам Student Agency Travel.

Источник: forbes.cz

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