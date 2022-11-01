Дебаты Петра Павела и Андрея Бабиша на чешском телевидении: самые интересные моменты

​Если генерал Петр Павел хочет что-то сделать для Чехии, он должен отказаться от участия в президентских выборах. Об этом в ходе дебатов на чешском телевидении заявил глава движения ANO и кандидат в президенты Андрей Бабиш.

По словам Бабиша, премьер-министр Петр Фиала (ODS) представляет одну половину общества, а он сам как президент будет представлять другую половину, тем самым объединяя общество.

«Он должен оставить это место мне. Если бы господин Павел стал президентом, это подтвердило бы, что общество разделено. Он очень негативно отзывается об избирателях, которые голосуют за меня», — сказал Бабиш в ходе обсуждения.

В своей предвыборной кампании Бабиш давно подчеркивал, что действующая правительственная коалиция имеет большинство в Сенате и поддерживает Павела на президентских выборах.

«Если Павел хочет что-то сделать для страны, он должен отказаться от своей кандидатуры и оставить эту должность мне. Я бы представлял три миллиона человек, Фиала представляет другую половину», — сказал Бабиш.

По его словам, только такой расклад предотвратит раскол общества. «Если я не стану президентом, у этих людей не будет поддержки. Коалиция будет контролировать все», — заявил он.

Павел возразил, что ни при каких обстоятельствах 60% избирателей не проголосуют за Бабиша. «Вы вряд ли могли бы стать президентом для всех. Если кто и разделяет общество, так это ты. Вы пытаетесь использовать страх. У вас определенно нет потенциала для объединения», — сказал он.

Отвечая на вопрос ведущего, кандидат в президенты Андрей Бабиш заявил, что не стал бы посылать чешских солдат на помощь в случае нападения на Польшу или страны Балтии, которые, как и Чехия, входят в Североатлантический альянс (НАТО).

«Нет, конечно нет. Я хочу мира, я не хочу войны. И ни при каких обстоятельствах я бы не отправил наших детей и детей наших женщин на войну», — сказал бывший премьер-министр Бабиш во время теледебатов. Но он охарактеризовал вопрос как чисто теоретический и подчеркнул, что главное — не допустить войны.

Североатлантический договор, на основе которого в 1949 году было основано НАТО, в статье пятой гласит, что вооруженное нападение на страну-члена в Европе или Северной Америке будет считаться нападением на всех членов альянса. В таком случае другие страны-члены должны совместно предпринять действия, которые они сочтут необходимыми, включая применение вооруженной силы.

Однако позже Бабиш решил исправить свою ошибку и написал в Твиттере, что, конечно же, будет соблюдать соглашение с НАТО.

«Я вообще не хотел отвечать на гипотетический вопрос о нападении на Польшу или страны Балтии. Я убежден, что этого не произойдет. Ответственность мировых политиков — предотвратить войну», — сказал он.

«Однако, если бы нападение действительно произошло, я бы, конечно, соблюдал статью 5. Об этом не спорят», — добавил он.

Чешская Республика является членом Североатлантического альянса с 1999 года, как и Польша. Пять лет спустя НАТО расширилось, включив в себя три балтийские страны.

Павел и Бабиш победили в первом туре президентских выборов, поэтому следующим главой государства станет один из них. Избиратели решат, кто будет президентом Чехии, в пятницу, 27 января, и субботу, 28 января.

Источник: novinky.cz

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