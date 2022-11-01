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Дебаты Петра Павла и Андрея Бабиша на чешском телевидении: самые интересные моменты

Дебаты Петра Павла и Андрея Бабиша на чешском телевидении: самые интересные моменты

Партнер рубрики:
Марина Коханкова
23 января
08:25
13
​Если генерал Петр Павел хочет что-то сделать для Чехии, он должен отказаться от участия в президентских выборах. Об этом в дебатах на чешском телевидении заявил глава движения ANO и кандидат в президенты Андрей Бабиш.

Дебаты Петра Павла и Андрея Бабиша на чешском телевидении: самые интересные моменты

По его словам, премьер-министр Петр Фиала (ODS) представляет одну половину общества, и поэтому он, как президент, будет представлять другую половину, тем самым объединяя общество. «Он должен оставить это место мне», — сказал Бабиш.

«Если бы господин Павел стал президентом, это подтвердило бы, что общество разделено. Он очень негативно отзывается об избирателях, которые голосуют за меня», - сказал Бабиш в ходе обсуждения.

В своей предвыборной кампании Бабиш давно заявлял о том, что действующая правительственная коалиция также имеет большинство в Сенате и также поддерживает Павла на президентских выборах.

«Если Павел хочет что-то сделать для страны, он должен отказаться от своей кандидатуры и оставить эту должность мне. Я бы представлял три миллиона человек, (премьер-министр) Фиала представляет другую половину», - сказал Бабиш.

По его словам, это предотвратит раскол общества. «Если я не стану президентом, у этих людей не будет поддержки. Коалиция будет контролировать все», — говорит он.

Павел во время дебатов на это заявил, что ни при каких обстоятельствах 60% избирателей не проголосуют за Бабиша. «Вряд ли вы могли бы быть президентом для всех. Если кто и разделит общество, так это ты. Вы пытаетесь использовать страх. У вас определенно нет потенциала для объединения», — сказал он.

Отвечая на вопрос модератора, кандидат в президенты Андрей Бабиш заявил, что не стал бы посылать чешских солдат на помощь в случае нападения на Польшу или страны Балтии, которые, как и Чехия, входят в Североатлантический альянс (НАТО). 

«Нет, конечно нет. Я хочу мира, я не хочу войны. И ни при каких обстоятельствах я бы не отправил наших детей и детей наших женщин на войну», — сказал бывший премьер-министр Бабиш во время теледебатов.

Но он охарактеризовал вопрос как чисто теоретический и подчеркнул, что главное — не допустить войны.

Североатлантический договор, на основе которого в 1949 году была основана НАТО, в статье пятой гласит, что вооруженное нападение на страну-члена в Европе или Северной Америке будет считаться нападением на всех членов альянса.

В таком случае другие страны-члены в сотрудничестве с другими должны предпринять такие действия, которые они сочтут необходимыми, включая применение вооруженной силы.

Однако позже Бабиш решил исправить свою ошибку и написал в Твиттере, что, конечно же, будет соблюдать соглашение с НАТО.

«Я вообще не хотел отвечать на гипотетический вопрос о нападении на Польшу или Прибалтику. Я убежден, что этого не произойдет. Ответственность мировых политиков — предотвратить войну», — сказал он.

«Однако, если бы нападение действительно произошло, я бы, конечно, соблюдал статью 5. Об этом не спорят», — добавил он.

Чешская Республика является членом Североатлантического альянса с 1999 года, как и Польша. Пять лет спустя НАТО расширилась, включив в себя три прибалтийские страны.

Павел и Бабиш победили в первом туре президентских выборов, поэтому следующим главой государства станет один из них. Избиратели решат, кто будет президентом Чехии в пятницу, 27 января, и субботу, 28 января.

Источник: novinky.cz

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