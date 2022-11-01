Чехи все меньше довольны своей жизнью. Даже те, кто получает 50 000 крон в месяц

Удовлетворенность чехов качеством жизни резко упала с 2020 года, говорится в исследовании Connected Citizens компании EY. Удовлетворенность до и после пандемии снизилась у всех категорий населения с доходом до 50 000 крон.

«Наибольшее снижение удовлетворенности качеством жизни ощущает группа с доходом 30 000–40 000 крон. Таким образом, исследование подтверждает, что проблемы возникают и у среднего класса, то есть у людей с регулярными доходами, которые не привыкли к такому снижению уровня жизни. Это расширяет группу людей, которым грозит бедность, что может означать повышение требований к социальной системе как в плане расходов, так и в плане ее оптимизации», — сказала Романа Сметанкова, старший партнер EY в государственном секторе.

До 2020 года 69% населения Чехии было удовлетворено качеством своей жизни. К осени 2022 года таких осталось только 54%.

Как и в соседней Словакии, более половины респондентов озабочены безопасностью себя и своей семьи, а также собственной финансовой безопасностью.

Чехи также считают безопасность и качество здравоохранения наиболее важными. По мнению EY, на это повлияла война в Украине. «Спрос на финансовую безопасность и доступное жилье — логичное следствие значительного роста цен на аренду, энергию и товары, который мы недавно наблюдали в Чешской Республике», — отмечает Сметанкова.

Connected Citizens — это многолетнее исследование, проводимое компанией EY с целью понять сегодняшних и завтрашних граждан и помочь государствам и правительствам подготовиться к будущим проблемам, запросам и требованиям, которые будут у них возникать. Опрос проводился в период с 2020 по 2022 год.

Согласно опросу, чехи ожидают замедления экономического роста и увеличения неравенства в доходах. Однако почти половина респондентов ожидает, что государство увеличит расходы, например, на здравоохранение и образование.

Во всех исследованных странах мнения о том, достигнет ли современное молодое поколение лучшего качества жизни, чем было у их родителей, разделились. 36% респондентов считают, что нет, а 40% думают, что нынешнее поколение будет жить лучше.

«Снижение уровня жизни в сочетании с увеличением нагрузки на государственный бюджет создаст давление для проведения непопулярных, но необходимых реформ. Необходимо сделать большой акцент на важности образования для понимания экономических и социальных проблем и, следовательно, для продвижения неприятных мер», — подчеркивает Романа Сметанкова из EY Czech Republic.

Источник: seznamzpravy.cz

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