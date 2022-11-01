Каждый житель Чехии заплатил за год за энергию дополнительно около 10 000 крон

​В период с июня 2021 года по июнь 2022 года расходы домохозяйств на энергоносители выросли в среднем на 45,2%. В перерасчете это около 10 000 крон дополнительных расходов на каждого из членов семьи.

Средние затраты на одно домохозяйство составили 23 734 кроны, следует из анализа, проведенного Исследовательским институтом труда и социальных вопросов (VÚPSV).

«Наиболее пострадавшими группами населения были пенсионеры, жители небольших деревень, домовладельцы и малообеспеченные семьи. Домохозяйства с самыми низкими доходами потеряли 21 000 крон», — сказал автор исследования Филип Мандис. Для них этот удар был гораздо заметнее, чем для домохозяйств с высоким доходом. Последние переплатили 26 000 крон.

«Результаты показывают, что на долю расходов на энергию в общих расходах больше всего влияет количество детей и пенсионеров в домохозяйстве: затраты увеличиваются на 6,6% и 24% на каждого дополнительного ребенка или пенсионера», — говорится в анализе.

Когда как расходы на рестораны, отдых и культуру можно значительно сократить, говорится в анализе, для энергетики это в большинстве случаев невозможно, так как это затраты на базовые потребности: освещение, приготовление пищи и отопление.

Результаты исследования показывают, что правительство должно попытаться внести долгосрочные структурные изменения в энергетическую политику, например, путем создания стимулов для установки современных технологий, таких как интеллектуальные счетчики, и введения налоговых вычетов за установку энергосберегающих приборов.

Источник: novinky.cz

Что еще можно делать на 420on:

Играть в игры для изучения чешского языка

Узнать все про НЕДВИЖИМОСТЬ В ЧЕХИИ

Посещать новые МЕРОПРИЯТИЯ В ЧЕХИИ

Посмотреть последние ВАКАНСИИ В ЧЕХИИ

Внести свою компанию в КАТАЛОГ КОМПАНИЙ ЧЕХИИ

Задать ВОПРОС О ЖИЗНИ В ЧЕХИИ

Подпишитесь, чтобы ничего не упустить:

Telegram

Facebook

Instagram

Вступите в группу Facebook