Каждый житель Чехии заплатил за год за энергию дополнительно около 10 000 крон

Средние затраты на одно домохозяйство составили 23 734 кроны, следует из анализа, проведенного Исследовательским институтом труда и социальных вопросов (VÚPSV).
«Наиболее пострадавшими группами населения были пенсионеры, жители небольших деревень, домовладельцы и малообеспеченные семьи. Домохозяйства с самыми низкими доходами потеряли 21 000 крон», — сказал автор исследования Филип Мандис. Для них этот удар был гораздо заметнее, чем для домохозяйств с высоким доходом. Последние переплатили 26 000 крон.
«Результаты показывают, что на долю расходов на энергию в общих расходах больше всего влияет количество детей и пенсионеров в домохозяйстве: затраты увеличиваются на 6,6% и 24% на каждого дополнительного ребенка или пенсионера», — говорится в анализе.
Когда как расходы на рестораны, отдых и культуру можно значительно сократить, говорится в анализе, для энергетики это в большинстве случаев невозможно, так как это затраты на базовые потребности: освещение, приготовление пищи и отопление.
Результаты исследования показывают, что правительство должно попытаться внести долгосрочные структурные изменения в энергетическую политику, например, путем создания стимулов для установки современных технологий, таких как интеллектуальные счетчики, и введения налоговых вычетов за установку энергосберегающих приборов.
Источник: novinky.cz
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