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Каждый житель Чехии заплатил за год за энергию дополнительно около 10 000 крон

Каждый житель Чехии заплатил за год за энергию дополнительно около 10 000 крон

Партнер рубрики:
Марина Коханкова
23 января
10:58
442
​В период с июня 2021 года по июнь 2022 года расходы домохозяйств на энергоносители выросли в среднем на 45,2%. В перерасчете это около 10 000 крон дополнительных расходов на каждого из членов семьи.

Каждый житель Чехии заплатил за год за энергию дополнительно около 10 000 крон

Средние затраты на одно домохозяйство составили 23 734 кроны, следует из анализа, проведенного Исследовательским институтом труда и социальных вопросов (VÚPSV).

«Наиболее пострадавшими группами населения были пенсионеры, жители небольших деревень, домовладельцы и малообеспеченные семьи. Домохозяйства с самыми низкими доходами потеряли 21 000 крон», — сказал автор исследования Филип Мандис. Для них этот удар был гораздо заметнее, чем для домохозяйств с высоким доходом. Последние переплатили 26 000 крон.

«Результаты показывают, что на долю расходов на энергию в общих расходах больше всего влияет количество детей и пенсионеров в домохозяйстве: затраты увеличиваются на 6,6% и 24% на каждого дополнительного ребенка или пенсионера», — говорится в анализе.

Когда как расходы на рестораны, отдых и культуру можно значительно сократить, говорится в анализе, для энергетики это в большинстве случаев невозможно, так как это затраты на базовые потребности: освещение, приготовление пищи и отопление.

Результаты исследования показывают, что правительство должно попытаться внести долгосрочные структурные изменения в энергетическую политику, например, путем создания стимулов для установки современных технологий, таких как интеллектуальные счетчики, и введения налоговых вычетов за установку энергосберегающих приборов.

Источник: novinky.cz

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