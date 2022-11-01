В Чехии не хватает ремесленников. Минтруда запускает проект по переквалификации

Спрос на ремесленные работы снижается, но время их ожидания в большинстве областей по-прежнему очень велико. Единственная сфера, где число заказов растет, — это работы, приносящие клиентам экономию энергии, например утепление или установка фотогальваники.
Причиной снижения спроса на ремесленников стали не только растущие расходы домохозяйств, но и дорогие строительные материалы. Кредиты с более высокими процентными ставками также усложняют ситуацию.
Несмотря на снижение числа заказов, представителей некоторых профессий по-прежнему заметно не хватает, прежде всего кровельщиков, сантехников, сварщиков, плиточников и печников. Поэтому Министерство труда запустило проект по переподготовке.
На данный момент подать заявку на участие в проекте могут преподаватели и организаторы курсов, а те, кто заинтересован в их прохождении, начнут регистрацию в феврале. Подать заявку смогут и те, кто хочет получить дополнительные навыки. «Это, например, родители маленьких детей, студенты, выпускники, люди, которые где-то работают, но хотят найти другую работу», — перечислила пресс-секретарь Министерства труда и социальных дел Ева Давидова.
По мнению министерства, в обучении важно взаимодействие. Поэтому преподаватели не могут предлагать курсы в виде предварительно записанных уроков.
На программы переподготовки в соответствии с Национальным планом восстановления выделено приблизительно 6,5 млрд крон. По оценкам министерства, в течение следующих трех лет обучение могут пройти до 130 000 человек.
Источник: ct24.ceskatelevize
Что еще можно делать на 420on:
Играть в игры для изучения чешского языка
Узнать все про НЕДВИЖИМОСТЬ В ЧЕХИИ
Посещать новые МЕРОПРИЯТИЯ В ЧЕХИИ
Посмотреть последние ВАКАНСИИ В ЧЕХИИ
Внести свою компанию в КАТАЛОГ КОМПАНИЙ ЧЕХИИ
Задать ВОПРОС О ЖИЗНИ В ЧЕХИИ
Подпишитесь, чтобы ничего не упустить:
Вступите в группу Facebook