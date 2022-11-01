В Чехии не хватает ремесленников. Минтруда запускает проект по переквалификации

В Чехии не хватает 400 000 ремесленников, на 100 000 больше, чем четыре года назад. Поэтому Министерство труда разработало проект профессиональной переподготовки, который свяжет организаторов курсов и тех, кто заинтересован в их прохождении.

Спрос на ремесленные работы снижается, но время их ожидания в большинстве областей по-прежнему очень велико. Единственная сфера, где число заказов растет, — это работы, приносящие клиентам экономию энергии, например утепление или установка фотогальваники.

Причиной снижения спроса на ремесленников стали не только растущие расходы домохозяйств, но и дорогие строительные материалы. Кредиты с более высокими процентными ставками также усложняют ситуацию.

Несмотря на снижение числа заказов, представителей некоторых профессий по-прежнему заметно не хватает, прежде всего кровельщиков, сантехников, сварщиков, плиточников и печников. Поэтому Министерство труда запустило проект по переподготовке.

На данный момент подать заявку на участие в проекте могут преподаватели и организаторы курсов, а те, кто заинтересован в их прохождении, начнут регистрацию в феврале. Подать заявку смогут и те, кто хочет получить дополнительные навыки. «Это, например, родители маленьких детей, студенты, выпускники, люди, которые где-то работают, но хотят найти другую работу», — перечислила пресс-секретарь Министерства труда и социальных дел Ева Давидова.

По мнению министерства, в обучении важно взаимодействие. Поэтому преподаватели не могут предлагать курсы в виде предварительно записанных уроков.

На программы переподготовки в соответствии с Национальным планом восстановления выделено приблизительно 6,5 млрд крон. По оценкам министерства, в течение следующих трех лет обучение могут пройти до 130 000 человек.

Источник: ct24.ceskatelevize

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