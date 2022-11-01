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Чехия — единственная страна в ЕС, которая в третьем квартале увеличила свой госдолг в годовом исчислении

Чехия — единственная страна в ЕС, которая в третьем квартале увеличила свой госдолг в годовом исчислении

Партнер рубрики:
Марина Коханкова
24 января
08:24
134
Чехия — единственная страна в Евросоюзе, которая увеличила свой государственный долг в годовом исчислении в третьем квартале прошлого года. По данным статистического управления ЕС Eurostat, размер долга достиг 45,2% валового внутреннего продукта (ВВП).

Чехия — единственная страна в ЕС, которая в третьем квартале увеличила свой госдолг в годовом исчислении

В целом по ЕС долг уменьшился до 85,1% ВВП, в еврозоне он упал до 93% ВВП. Чехия по-прежнему входит в число стран с наименьшими долгами в ЕС. В абсолютном выражении долг превысил 2,98 трлн крон. Годом ранее, то есть в третьем квартале 2021 года, государственный долг превысил 2,43 трлн крон, условно говоря, это было 40,4% ВВП.

Дефицит бюджета прошлого года составляет 360,4 миллиарда крон. Это третий худший результат в истории.

«Как в отношении 19-ти стран еврозоны, так и всего Европейского Союза за уменьшением государственного долга по отношению к валовому внутреннему продукту стоит рост ВВП, который преобладал над увеличением национального долга в абсолютных значениях», — говорится в сообщении Евростата.

В конце третьего квартала прошлого года у Греции было самое высокое отношение государственного долга к ВВП, а именно 178,2%. За ней следуют Италия (147,3%), Португалия (120,1%), Испания (115,6%), Франция (113,4%) и Бельгия (106,3%). Эстония (15,8%), Болгария (23,1%) и Люксембург (24,6%) имели самые низкие отношения долга к ВВП.

По сравнению со вторым кварталом прошлого года отношение долга к ВВП увеличилось в третьем квартале в четырех странах-членах, а именно в Болгарии (+1,9 процентных пункта), Чехии (+1,7 процентных пункта), Франции (+0,3 процентных пункта). ) и в Швеции (+0,2 процентных пункта). В остальных 23 странах Европейского Союза долг уменьшился, относительно больше всего в Греции, на Кипре, в Португалии, Италии и Хорватии.

Данные по еврозоне включают 19 стран. Хорватия является членом еврозоны с января этого года, поэтому это не повлияло на данные за третий квартал прошлого года.

Источник: irozhlas.cz

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