Цена на сахар аморальна. Минсельхоз Чехии требует объяснений от сетей супермаркетов

Министр сельского хозяйства Зденек Некула (KDU-ČSL) призвал сети супермаркетов объяснить высокие цены на сахар. По его словам, они устанавливают высокие торговые наценки, что он считает аморальным.

Министерство сельского хозяйства выпустило соответствующий пресс-релиз.

«Я, конечно, не хочу вмешиваться в среду свободного рынка, но мне кажется по меньшей мере аморальным, что в то время, когда наше население страдает от роста цен на продукты питания, а домохозяйства затягивают пояса, супермаркеты увеличивают свою прибыль таким образом. Никто не должен пользоваться текущей ситуацией для непропорционального увеличения прибыли», — сказал Некула. Он добавил, что хочет знать, когда предприятия планируют снизить цены до разумного уровня.

Отчет министерства о резком росте цен на сахар основывается на данных Чешского статистического управления. Если с сентября по декабрь прошлого года цены производителей выросли на 6,7 кроны за килограмм сахара, то в магазинах за тот же период они выросли на 14 крон за килограмм. В сентябре сахар стоил в среднем 18,2 кроны, а в декабре — 32,2 кроны за килограмм.

Однако Министерство сельского хозяйства признало, что увеличение маржи стало не единственной причиной роста цен. «Причина в том, что в продажу поступил сахар нового урожая, на который повлияли возросшие затраты производителей на более дорогие энергоносители и удобрения, а также чрезмерные торговые наценки», — заявили в министерстве.

Годовой уровень инфляции в Чешской Республике в декабре достиг 15,8%, что на 0,4% ниже, чем в ноябре. Как и в предыдущие месяцы, наибольшее влияние на уровень цен оказали продукты питания. В частности, сахар в декабре подорожал на 98,9% в годовом исчислении.

Источник: novinky.cz

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