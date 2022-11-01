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Цена на сахар аморальна. Минсельхоз Чехии требует объяснений от сетей супермаркетов

Цена на сахар аморальна. Минсельхоз Чехии требует объяснений от сетей супермаркетов

Партнер рубрики:
Марина Коханкова
25 января
15:26
27
Министр сельского хозяйства Зденек Некула (KDU-ČSL) призвал сети супермаркетов объяснить высокие цены на сахар. По его словам, они устанавливают высокие торговые наценки, что он считает аморальным.

Цена на сахар аморальна. Минсельхоз Чехии требует объяснений от сетей супермаркетов

Министерство сельского хозяйства выпустило соответствующий пресс-релиз.

«Я, конечно, не хочу вмешиваться в среду свободного рынка, но мне кажется по меньшей мере аморальным, что в то время, когда наше население страдает от роста цен на продукты питания, а домохозяйства затягивают пояса, супермаркеты увеличивают свою прибыль таким образом. Никто не должен пользоваться текущей ситуацией для непропорционального увеличения прибыли», — сказал Некула. Он добавил, что хочет знать, когда предприятия планируют снизить цены до разумного уровня.

Отчет министерства о резком росте цен на сахар основывается на данных Чешского статистического управления. Если с сентября по декабрь прошлого года цены производителей выросли на 6,7 кроны за килограмм сахара, то в магазинах за тот же период они выросли на 14 крон за килограмм. В сентябре сахар стоил в среднем 18,2 кроны, а в декабре — 32,2 кроны за килограмм.

Однако Министерство сельского хозяйства признало, что увеличение маржи стало не единственной причиной роста цен. «Причина в том, что в продажу поступил сахар нового урожая, на который повлияли возросшие затраты производителей на более дорогие энергоносители и удобрения, а также чрезмерные торговые наценки», — заявили в министерстве.

Годовой уровень инфляции в Чешской Республике в декабре достиг 15,8%, что на 0,4% ниже, чем в ноябре. Как и в предыдущие месяцы, наибольшее влияние на уровень цен оказали продукты питания. В частности, сахар в декабре подорожал на 98,9% в годовом исчислении.

Источник: novinky.cz

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