Чешский Raiffeisenbank приостановил исходящие платежи в Россию и Беларусь

Сегодня Raiffeisenbank a.s. в Чехии разослал своим клиентам уведомление о том, что с 15 февраля 2023 года он прекращает осуществлять исходящие платежи в Россию и Беларусь.

Это решение относится ко всем платежам и карточным операциям (независимо от валюты исходящей транзакции).

До сих пор эти платежи отслеживались и оценивались на предмет соответствия действующим санкционным нормам, но в связи с событиями в Украине и после дальнейших ужесточений банк решил прекратить их проведение. Входящие платежи будут приниматься, если они не противоречат действующим нормам о санкциях и санкционной политике банка.

Руководство и сотрудники Raiffeisenbank a.s. неоднократно осуждали российскую агрессию и были на стороне Украины с самого начала войны, о чем свидетельствует их финансовая, материальная и моральная поддержка украинских беженцев не только в Чехии, говорится в сообщении Raiffeisenbank a.s.

"Если банку или клиенту угрожает какой-либо вред или если банк нарушает свою обязанность действовать осмотрительно, он имеет право не исполнять договорное поручение или платежное поручение", — говорит Тереза Кайзершотова, пресс-секретарь Raiffeisenbank a.s.

В случае платежей в Россию или Беларусь такое подозрение о вреде может заключаться, например, в том, что банк не может повлиять на дальнейший перевод средств лицам, находящимся под санкциями, или на их использование в санкционных целях, и, таким образом, фактически нарушает международные санкции, осуществляя транзакцию.

Выходя за рамки своих юридических обязательств, Raiffeisenbank a.s. в течение длительного времени применяет платежное эмбарго и к другим странам, таким как Иран, Афганистан, Судан или Сирия. После начала войны и последующей аннексии части территории Восточной Украины запрет на входящие и исходящие платежи распространяется также на аннексированные территории Крыма, Донецка, Луганска, Запорожья и Херсона.

Как уже сообщал портал 420on, с января 2023 года чешский банк Moneta приостановил исходящие платежи в Россию и Беларусь. Другие крупные банки в Чехии пока только проверяют такие платежи, чтобы убедиться, что они не идут лицам, находящимся под санкциями.

Источник: www.rb.cz

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