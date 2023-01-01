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Тысячи людей в Праге пришли поддержать Петра Павела перед вторым туром президентских выборов

Тысячи людей в Праге пришли поддержать Петра Павела перед вторым туром президентских выборов

Партнер рубрики:
Марина Коханкова
25 января
19:40
228
В среду, 25 января, на Староместской площади Праги завершилась предвыборная кампания Петра Павела перед вторым туром президентских выборов. Организаторы призвали граждан прийти на площадь, чтобы поддержать «правду и достоинство».

Тысячи людей в Праге пришли поддержать Петра Павела перед вторым туром президентских выборов

Собралось несколько тысяч человек. Павел пришел на мероприятие со своей женой.

Павел сказал на площади, что он впервые надел пальто. Он намекал на то, что раньше встречался с людьми в пиджаке даже в холодную погоду. Но недавно он простудился.

На сцену также вышли Дануше Нерудова, Павел Фишер и Марек Хильшер — кандидаты, не прошедшие во второй тур и поддерживающие Павела. Все они призвали людей проголосовать в пятницу и субботу.

«Наш голос имеет значение, мы можем повлиять на управление нашей страной», — сказал Фишер. Павел сказал, что ценит поддержку Нерудовой, Фишера, Хильшера и их избирателей.

Павел также призвал людей прийти на второй тур, потому что на выборах побеждают не опросы, а голоса. «Я думаю, что явка будет даже больше, чем в первом туре», — добавил он.

Второй кандидат в президенты — Андрей Бабиш — накануне отменил контактную часть предвыборной кампании, сославшись на угрозы, и принимает участие только в президентских дебатах в СМИ. 

Второй тур выборов президента в Чехии состоится 27 и 28 января.

Источник: novinky.cz



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