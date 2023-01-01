Тысячи людей в Праге пришли поддержать Петра Павела перед вторым туром президентских выборов

В среду, 25 января, на Староместской площади Праги завершилась предвыборная кампания Петра Павела перед вторым туром президентских выборов. Организаторы призвали граждан прийти на площадь, чтобы поддержать «правду и достоинство».

Собралось несколько тысяч человек. Павел пришел на мероприятие со своей женой.

Павел сказал на площади, что он впервые надел пальто. Он намекал на то, что раньше встречался с людьми в пиджаке даже в холодную погоду. Но недавно он простудился.

На сцену также вышли Дануше Нерудова, Павел Фишер и Марек Хильшер — кандидаты, не прошедшие во второй тур и поддерживающие Павела. Все они призвали людей проголосовать в пятницу и субботу.

«Наш голос имеет значение, мы можем повлиять на управление нашей страной», — сказал Фишер. Павел сказал, что ценит поддержку Нерудовой, Фишера, Хильшера и их избирателей.

Павел также призвал людей прийти на второй тур, потому что на выборах побеждают не опросы, а голоса. «Я думаю, что явка будет даже больше, чем в первом туре», — добавил он.

Второй кандидат в президенты — Андрей Бабиш — накануне отменил контактную часть предвыборной кампании, сославшись на угрозы, и принимает участие только в президентских дебатах в СМИ.

Второй тур выборов президента в Чехии состоится 27 и 28 января.

Источник: novinky.cz