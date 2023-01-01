Стратегия развития Чешской Республики до 2030 года

Основные направления стратегического развития Чешской республики (Strategický rámec Česká republika 2030, ČR 2030) — концептуальный документ, устанавливающий приоритеты и цели развития страны до 2023 года.

Документ является продолжением Стратегических направлений устойчивого развития Чешской Республики 2010 года и в в то же время учитываются Цели ООН в области устойчивого развития 2015 года. Весь документ доступен на сайте www.cr2030.cz.

Как активная страна-член ООН и ЕС, Чехия придерживается принципов устойчивого развития, определенных национальной и международной политикой (основные принципы устойчивого развития уже содержатся в преамбуле Конституции Чехии с 1993 г.). Задача ČR 2030 — создать базовую основу для других стратегических документов на национальном, региональном и местном уровнях.

В долгосрочной перспективе международной политики Чешская Республика 2030 следует из программных документов Организации Объединенных Наций. Первым из них является Повестка дня на XXI век, базовый документ по устойчивому развитию, который был принят на саммите ООН в Рио-де-Жанейро в 1992 году. Этот документ устанавливает консенсусную основу для глобального развития в XXI веке. Определены 8 конкретных целей в области устойчивого развития, которые должны быть достигнуты к 2015 году. Согласно анализу, опубликованному ООН в 2015 году, многие из этих целей были достигнуты, но основные проблемы все еще остаются. Осенью 2015 г. на конференции в Нью-Йорке ООН приняла новую повестку дня, которая устанавливает так называемые Цели устойчивого развития (ЦУР), которые должны быть достигнуты к 2030 г.

Документ Strategický rámec Česká republika 2030, ČR 2030 был создан на основе участия в сотрудничестве с академической, частной и некоммерческой сферами. Подготовка началась летом 2015 года, когда в совещательные органы правительства и сеть некоммерческих организаций поступило 172 диссертации от 49 организаций и учреждений.

Окончательная версия стратегии была обсуждена и утверждена правительством 19 апреля 2017 года.

Важной частью документа является видение развития Чехии. Он предваряет каждую главу стратегии, где конкретно указывает направление, в котором должно идти развитие Чешской Республики в данной области.

«В 2030 году Чешская Республика станет демократическим, правовым государством, основанным на уважении гражданских, политических, экономических и социальных прав своих жителей и развитии своей культурно обусловленной идентичности, которое обеспечивает высокое качество жизни населения при соблюдении природных и территориальных ограничений и защите биологического разнообразия. Устойчивое развитие Чешской Республики измеряется повышением качества жизни каждого человека и общества в целом. Чешская Республика представляет собой сплоченное, активное и предприимчивое общество с равными возможностями и минимальным структурным и социальным неравенством. Общество и структуры, принимающие решения, устойчивы и гибки, способны вовремя распознавать возможные риски развития и рационально реагировать на неожиданные изменения и изменяющуюся динамику глобального развития», — говорится в документе.

Основная часть документа состоит из шести глав, каждая из которых посвящена одному из ключевых направлений развития Чехии: люди и общество, экономическая модель, устойчивые экосистемы, муниципалитеты и регионы, глобальное развитие, демократическое управление.

Strategický rámec Česká republika 2030 — это всеобъемлющая стратегическая программа для национального, регионального и местного уровней. В 2017 году за ним последует документ о реализации, который обеспечит его согласованность с другими документами и определит конкретные шаги для его выполнения. Частью реализации будет контроль за соблюдением всех национальных стратегических документов, региональных стратегий развития, концепций, программ и мер, которые имеют структурное влияние на долгосрочное развитие Чешской Республики.

Оценка соответствия стратегических документов, программ и мероприятий Strategický rámec Česká republika 2030, выполнения принципов устойчивого развития и прогресса в области качества жизни и устойчивого развития будет оцениваться, а отчет будет представляться правительству каждые два года на основе индикаторов, утвержденных в рамках ČR 2030.

Источник: cs.m.wikipedia.org

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