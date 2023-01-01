Курс чешской кроны бьет рекорды: 23,8 кроны за евро

Крона продолжает укрепляться и в среду, 25 января, опустилась ниже порога 23,8 кроны за евро. Этот курс сохраняется и 26 января. Таким образом, чешская валюта является наиболее сильной по отношению к европейской валюте с конца июля 2008 года.

По словам Якуба Сейдлера, главного экономиста Чешской банковской ассоциации, крона еще может укрепиться, но в будущем должна вернуться к показателю 24,5 кроны за евро.

В четверг в 10:30, по данным сервера Patria, обменный курс составлял 23,748 кроны за евро и был примерно таким же, как днем ​​в среду.

Экономист отметил, что крона относительно близка к своему историческому максимуму середины июля 2008 года, когда обменный курс был ниже 23.

По словам Сейдлера, есть несколько причин укрепления чешской валюты, которое продолжается уже несколько недель. «В конце прошлого года глобальные настроения изменились и инвесторы начали возвращаться в регион (Центральная и Восточная Европа). Сыграл роль и тот факт, что Чешский национальный банк (ЧНБ) провел интервенцию на сумму около 650 млрд крон с мая по октябрь. Хотя ЧНБ не присутствует на рынке уже несколько месяцев, значительный объем интервенций влияет на валютный рынок в течение длительного периода времени», — сказал он.

Разница в процентной ставке по сравнению с процентной ставкой в ​​евро также положительно влияет на обменный курс, хотя разница постепенно снижается, так как Европейский центральный банк повышает процентные ставки. И последнее, но не менее важное: дела в отечественной экономике идут лучше, чем в других странах, что повышает интерес к чешской кроне со стороны иностранных инвесторов, добавил Сейдлер.

По его словам, крона еще долго будет оставаться сильной и потенциально даже укрепляться, однако курс не будет ниже 23,5 кроны.

Главный экономист Trinity Bank Лукаш Кованда более трезво оценивает дальнейшее укрепление кроны. «Скорее, нужно рассчитывать на то, что чешская валюта отдаст часть своей прибыли. На конец марта этого года ее курс по отношению к евро должен быть на уровне 24,20, а на конец июня — даже 24,35», — сказал он.

Источник: novinky.cz

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