В прошлом году в Чехии были построены сотни новых зарядных станций для электромобилей

Электромобили в Чешской Республике находятся на подъеме. В прошлом году были построены сотни новых зарядных станций для них. Наряду с этим значительно увеличилось количество подзарядок, причем у некоторых операторов — более чем в два раза.

В следующем году количество станций продолжит расти, причем трендом станут стойки для сверхбыстрой зарядки. Согласно статистике, в конце прошлого года в Чешской Республике насчитывалось около 1 360 зарядных станций.

Быстрый рост использования зарядных станций отражает растущий интерес к электромобилям. В конце прошлого года в Чешской Республике было зарегистрировано 14 316 электромобилей, что на 5 075 больше, чем годом ранее. Кроме того, по дорогам страны ездят десятки тысяч гибридных автомобилей, сочетающих электрическую тягу с обычным двигателем внутреннего сгорания. Некоторые из них, подключаемые гибриды, могут подзаряжаться от сети.

Крупнейшие чешские операторы зарядных станций для электромобилей, в основном это крупные энергетические компании, также реагируют на рост. Полугосударственная компания ČEZ в прошлом году ввела в эксплуатацию 130 станций. Всего в стране их насчитывается 500. По данным компании, в прошлом году водители использовали более 4,4 ГВтч энергии на ее стендах во время 265 000 подзарядок, что на 25% больше, чем годом ранее.

Наибольшее количество подзарядок ČEZ зафиксировала в Праге — 28% от общего числа. Почти пятая часть пришлась на Среднечешский край. По данным компании, наиболее оживленными были стойки быстрой зарядки, на которые пришлось более 91% всех подключений.

«В этом году мы снова планируем рост числа клиентов более чем на 20% и значительное превышение лимита зарядки в 5 млн кВт-ч. Это должно быть достигнуто благодаря ускорению строительства стендов сверхбыстрой зарядки, которых мы введем в эксплуатацию около 40», — сказал директор ČEZ по электромобильности Томаш Джурилла.

Сверхбыстрым зарядным стендом считается тот, который обеспечивает зарядную мощность не менее 150 кВт. Такой стенд может зарядить обычный электромобиль на 80% за полчаса. В Чешской Республике у ČEZ подобных станций пока 9. Имеется 382 стенда мощностью 50 кВт, которые называются быстрыми зарядными устройствами. Однако с увеличением емкости автомобильных аккумуляторов подзарядка там затягивается надолго.

Пражская энергетическая компания (PRE) также отмечает динамичное развитие своей зарядной инфраструктуры: в прошлом году было открыто почти 200 новых станций, а в январе 2023 года открылась 500-я станция. По данным компании, в прошлом году потребление энергии выросло на 121% по сравнению с предыдущим годом.

Большинство станций, а именно 370, принадлежат PRE в Праге, остальные 130 построены компанией по всей стране. Из 500 действующих станций 12 относятся к сверхбыстрым и 140 — к быстрым. PRE намерена сохранить текущие темпы строительства и в этом году.

Источник: novinky.cz

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