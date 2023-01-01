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Правительство Чехии планирует взять под контроль энергетическую компанию ČEZ

Правительство Чехии планирует взять под контроль энергетическую компанию ČEZ

Партнер рубрики:
Марина Коханкова
27 января
08:51
363
Правительство начало законодательную подготовку к поглощению энергетической компании ČEZ. Миноритарные акционеры опасаются обесценивания своих акций. Законодательный совет правительства не согласен с предложенной процедурой.

Правительство Чехии планирует взять под контроль энергетическую компанию ČEZ

Законодательный совет при правительстве 26 января обсудил проект поправок к закону о преобразовании коммерческих компаний и кооперативов. Если он пройдет процедуру утверждения и будет принят законодателями, то окажет большое влияние на частных акционеров ČEZ.

Хотя поправка к закону в основном направлена на реализацию Европейской директивы о трансграничных слияниях, в случае принятия она ослабит позиции миноритарных акционеров ČEZ. У них не будет возможности повлиять на разделение и дальнейшую судьбу крупнейшей чешской энергетической группы.

Если сегодня не менее 90% всех акционеров должны согласиться на разделение компании, то после одобрения поправки для разделения ČEZ с прекращением участия миноритарных акционеров будет достаточно всего 85% голосов акционеров, присутствующих на общем собрании.

Новое правило будет применяться только к акционерным обществам с преобладающим государственным участием, которые являются субъектами критической инфраструктуры. На практике фактически речь идет только о ČEZ. Чешские министры уже несколько месяцев признают, что хотят обеспечить больший контроль государства над крупнейшей энергетической компанией в стране.

Однако правительственные законодатели не согласны с этим предложением. 

«Законодательный совет при правительстве обсудил сегодня проект поправок к закону о преобразовании коммерческих компаний и кооперативов. В первую очередь это связано с европейской директивой. Упомянутое положение не относится к данной директиве, но является частью поправки к закону. В то время как законодательный совет не имел серьезных оговорок относительно директивы в целом и рекомендовал правительству ее принять, он имел оговорки насчет вышеупомянутой поправки и не рекомендовал правительству принимать ее», — сообщила Яна Таушова, пресс-секретарь министра по законодательству.

По информации Министерства финансов, правительственная коалиция еще не решила, как разделить ČEZ и какую ее часть следует полностью передать под контроль государства. «Министерство финансов рассматривает различные варианты будущего направления деятельности ČEZ. Решение еще не принято, и оно должно появиться к середине этого года», — сообщили в пресс-службе ведомства на прошлой неделе.

Электростанции, скорее всего, перейдут под полный контроль государства, что облегчит покупку электроэнергии у них по ценам ниже рыночных, например, через государственного трейдера.

Дочерняя компания, которая планирует строительство нового реактора в Дукованах, также является кандидатом на полную национализацию. В варианте полной национализации электростанций политикам придется решить, оставить ли часть из них на рынке, например, возобновляемых источников энергии.

Государство имеет 70-процентную долю в ČEZ. «С новым правилом государство сможет принудительно разделить ČEZ. До пандемии на общих собраниях обычно присутствовало около 80% акционеров, но после ковида участие стало ниже», — говорит Михал Шнобр, миноритарный акционер ČEZ. Таким образом, государство сможет легко добиться необходимого 85-процентного большинства на собрании акционеров.

«Никто не сомневается в необходимости национализации хотя бы части ČEZ. Если в нашей стране будет построена новая атомная электростанция, то только под руководством государства, как это делается сегодня повсюду в Европе», — говорит Шнобр. Однако, как и другие миноритарные акционеры, он обеспокоен тем, что правительство хочет лишить миноритариев их доли более простым способом, чем позволяет действующее законодательство.

«Это откроет путь для национализации любой компании, если государство захочет повторить это в будущем», — отмечает Шнобр.

«Одобрить разделение компании должны 90% акционеров: это пороговое значение применяется во всей Европе. Здесь правительство хочет идти своим путем, что наносит ущерб миноритарным акционерам», — говорит он. Шнобр напоминает, что правительство Франции также национализирует свою ключевую энергетическую компанию EdF, но предложило миноритарным акционерам значительную премию за выкуп их акций.

Источник: seznamzpravy.cz

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