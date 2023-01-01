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Глава Минфина Чехии: рост цен потопит экономику и в этом году

Глава Минфина Чехии: рост цен потопит экономику и в этом году

Партнер рубрики:
Марина Коханкова
27 января
09:19
578
Министр финансов Збынек Станюра прогнозирует тяжелые времена для чешской экономики в 2023 году. Основная причина — рост цен, который отбивает у людей желание делать покупки и раскручивает «колесо экономики».

Глава Минфина Чехии: рост цен потопит экономику и в этом году

В следующем году экономика упадет еще больше, чем ожидалось, заявил министр финансов Збынек Станюра. Основной причиной этого, согласно январскому прогнозу Минфина, станет инфляция выше 10% в течение всего года. Причем еще в ноябре прошлого года эксперты Минфина не рассчитывали на столь высокий показатель. Таким образом, высокие цены оттолкнут потребителей от совершения покупок, поэтому потребление домохозяйств снизится на 2,2%. За исключением 2020-го ковидного года это худший показатель с 2000 года. В результате вся экономика может упасть на полпроцента. Между тем в ноябрьском министерском прогнозе ожидалось, что экономика будет более или менее стагнировать или упадет на 0,2%.

По словам министра Станюры, текущий прогноз не слишком скептический. «Мы предполагаем, что Европа сможет заменить поставки российского газа и нефти», — сказал он, подчеркнув, что мировые экономические условия улучшаются.

Однако высокий уровень пессимизма местных властей очевиден при сравнении с соседней Германией. Федеральное правительство в среду, 25 января, улучшило свои прогнозы на этот год. Вместо падения валового внутреннего продукта (ВВП) на 0,4% в этом году Германия теперь ожидает экономического роста, хотя и всего на 0,2%.

Улучшение прогноза стало возможным благодаря корректировке прогнозов инфляции на этот год. Вместо прежних 7% федеральное правительство теперь ожидает рост цен на уровне 6%. «Прогноз на этот год более позитивный, чем в предыдущем году, который был отмечен опасениями по поводу нехватки газа и, соответственно, очень высоких темпов инфляции», — отметил Михаэль Хютер из Института немецкой экономики. Из-за снижения инфляции правительство больше не ожидает падения потребления домашних хозяйств в Германии, как ранее прогнозировали эксперты.

В то же время прогнозы Министерства финансов Чехии показывают, что местная экономика имеет большой потенциал. Так называемый валовой операционный профицит компаний, то есть прибыль, включающая амортизацию, проценты и налог на прибыль, как ожидается, увеличится в этом году на 12,7% по сравнению с прошлым годом, до уровня, который даже после поправки на инфляцию соответствует валовому профициту во времена до пандемического кризиса.

Однако улучшение работы предприятий окажет заметное влияние на экономическую ситуацию в Чехии не раньше лета. «Мягкая рецессия началась в третьем квартале прошлого года и продлится в первом квартале этого года, а во втором квартале экономика будет стагнировать или расти минимально», — сказал Давид Прушвич, директор департамента экономической политики Минфина Чехии.

Источник: seznamzpravy.cz

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