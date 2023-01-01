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В прошлом году число индивидуальных предпринимателей в Чешской Республике сократилось

В прошлом году число индивидуальных предпринимателей в Чешской Республике сократилось

Партнер рубрики:
Марина Коханкова
27 января
21:15
232
В прошлом году количество индивидуальных предпринимателей в Чешской Республике сократилось на 1 300, в то время как в предыдущие годы их число росло. В 2022 году 77 000 человек открыли бизнес по лицензии на торговлю, что на 10 600 человек больше, чем годом ранее.

В прошлом году число индивидуальных предпринимателей в Чешской Республике сократилось

Однако около 78 300 из них прекратили свою деятельность, что на 36 000 больше, чем в 2021 году. Таковы данные CRIF — Чешского кредитного бюро.

«Парадокс этой ситуации заключается в том, что, хотя общее число индивидуальных предпринимателей сократилось, в прошлом году 77 000 предпринимателей открыли бизнес, что является самым высоким показателем с 2011 года», — сказала Вера Каменичкова, аналитик Чешского кредитного бюро, описывая текущие показатели бизнеса. Она подчеркнула, что индивидуальные предприниматели, в отличие от компаний, отвечают за возможный ущерб своим личным имуществом и активами. Поэтому они скорее закроют свой бизнес в случае проблем, чем рискнут обанкротиться.

Декабрь стал месяцем, в котором наблюдался наибольший рост числа владельцев бизнеса. За этот месяц 4 700 человек открыли свое дело. Это довольно высокий показатель по сравнению с аналогичным периодом предыдущих лет. Но в то же время 16 700 предпринимателей решили закрыть бизнес, что примерно в четыре раза больше, чем в декабре 2021 года.

Если из числа новых предпринимателей вычесть тех, кто оставил бизнес, то получится, что за декабрь страна потеряла 12 000 предпринимателей. Число женщин, решивших уйти из бизнеса, выросло на 120% по сравнению с прошлым годом, а мужчин — на 69%. В предыдущие годы число женщин-предпринимателей росло быстрее, чем мужчин, а в прошлом году рост был одинаковым, сообщили в CRIF.

В Праге, напротив, число индивидуальных предпринимателей в прошлом году увеличилось: на каждые десять исчезнувших приходилось 14 новых.

Сокращение числа индивидуальных предпринимателей особенно заметно в секторе торговли, где на каждые десять прекративших деятельность в прошлом году приходилось только три новых. Также стало меньше предпринимателей в секторе размещения и общественного питания, в производстве и распределении электроэнергии, газа и тепла, а также в секторе недвижимости.

Источник: seznamzpravy.cz

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