В Чехии делали ставки во время выборов президента: общая сумма превысила полмиллиарда крон

Люди делали ставки на сумму свыше более полумиллиарда крон, пытаясь угадать исход президентских выборов. Объем ставок стал рекордным, значительно превзойдя предыдущие президентские выборы 2018 года, когда сумма ставок достигла 285 миллионов крон.

По мнению букмекеров, интерес был сопоставим с крупными спортивными событиями. В Fortuna ставки чаще всего делали на победителя выборов Петра Павла, в Chance — на его оппонента Андрея Бабиша, который сам призвал в Твиттере делать на него ставки по выгодной ставке.

В Tipsport люди потратили 350 миллионов крон — в три раза больше, чем в 2018 году. Всего на нового главу государства в Tipsport делали ставки 120 000 человек. Fortuna приняла ставок на 230 миллионов крон. В Chance люди потратили на ставки 46,3 миллиона крон. Другие букмекерские конторы не публикуют объемы ставок.

В Fortuna ставки на абсолютного победителя были распределены примерно в соотношении 2:1 в пользу Павла, сообщил ЧТК представитель Fortuna Петр Шраин. Букмекерская контора выплатила выигрыш в размере 193 миллионов крон. Самый высокий приз составил 2,7 миллиона крон. И наоборот, самая высокая неудачная ставка составила 900 000 крон. «В общей сложности мы выплатили девять билетов с чистым призом более 500 000 крон, 54 билета с призом 250 000 крон и 347 билетов с призом более 100 000 крон», — сказал Шрайн.

С другой стороны, в Chance игроки отдавали предпочтение Бабишу, на которого пришлось 60% ставок, а 40% на Павла. «Интерес игроков увеличился незадолго до второго раунда, когда, например, в четверг у Андрея Бабиша были шансы более 10: 1», - заявила Андреа Жачкова из Chance. Самая высокая ставка на Павла составила 900 000 крон, самая высокая ставка на Бабиша — 270 000 крон.

Источник: ceskenoviny.cz

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