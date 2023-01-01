В Чехии делали ставки во время выборов президента: общая сумма превысила полмиллиарда крон

По мнению букмекеров, интерес был сопоставим с крупными спортивными событиями. В Fortuna ставки чаще всего делали на победителя выборов Петра Павла, в Chance — на его оппонента Андрея Бабиша, который сам призвал в Твиттере делать на него ставки по выгодной ставке.
В Tipsport люди потратили 350 миллионов крон — в три раза больше, чем в 2018 году. Всего на нового главу государства в Tipsport делали ставки 120 000 человек. Fortuna приняла ставок на 230 миллионов крон. В Chance люди потратили на ставки 46,3 миллиона крон. Другие букмекерские конторы не публикуют объемы ставок.
В Fortuna ставки на абсолютного победителя были распределены примерно в соотношении 2:1 в пользу Павла, сообщил ЧТК представитель Fortuna Петр Шраин. Букмекерская контора выплатила выигрыш в размере 193 миллионов крон. Самый высокий приз составил 2,7 миллиона крон. И наоборот, самая высокая неудачная ставка составила 900 000 крон. «В общей сложности мы выплатили девять билетов с чистым призом более 500 000 крон, 54 билета с призом 250 000 крон и 347 билетов с призом более 100 000 крон», — сказал Шрайн.
С другой стороны, в Chance игроки отдавали предпочтение Бабишу, на которого пришлось 60% ставок, а 40% на Павла. «Интерес игроков увеличился незадолго до второго раунда, когда, например, в четверг у Андрея Бабиша были шансы более 10: 1», - заявила Андреа Жачкова из Chance. Самая высокая ставка на Павла составила 900 000 крон, самая высокая ставка на Бабиша — 270 000 крон.
Источник: ceskenoviny.cz
420on за свободу выбора. На случай, если для вас (или ваших близких) некоторые сайты вдруг окажутся заблокированы, рекомендуем установить, например, этот VPN-cервис. Это продукт NordSecurity, которая много лет занимается кибербезопасностью в интернете — дешевле, чем кажется, и никто не застанет вас врасплох.
Что еще можно делать на 420on:
Играть в игры для изучения чешского языка
Узнать все про НЕДВИЖИМОСТЬ В ЧЕХИИ
Посещать новые МЕРОПРИЯТИЯ В ЧЕХИИ
Посмотреть последние ВАКАНСИИ В ЧЕХИИ
Внести свою компанию в КАТАЛОГ КОМПАНИЙ ЧЕХИИ
Задать ВОПРОС О ЖИЗНИ В ЧЕХИИ
Подпишитесь, чтобы ничего не упустить:
Вступите в группу Facebook