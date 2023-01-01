Петр Павел: пенсионная и налоговая реформы необходимы, но нужно объяснить это людям

​Избранный президент Чехии Петр Павел говорит, что пенсионная и налоговая реформы необходимы для страны, их нельзя больше откладывать и нужно начать объяснять эти реформы народу.

Об этом он сказал в интервью телеканалу Nova. Он упомянул приближение обеих реформ как часть своего плана на посту президента. Пенсионная реформа обсуждалась в Чешской Республике в течение многих лет. Пока единого политического мнения по ней нет. Эксперты считают, что необходимо также изменить налоговую систему.

По мнению Павела, настало время начать реформы. «Мы не можем позволить себе еще одну отсрочку. Эти отсрочки будут очень дорогими для нас. Чем позже мы начнем, тем хуже будет. Мы должны начать объяснять это людям», — сказал он. Он считает, что эксперты должны подготовить новую налоговую систему, которая принесет достаточную пользу казне и окажет наименьшее давление на экономику и граждан. Затем полученная расчетная модель и конкретные предложения должны быть представлены общественности.

«Нужно донести до людей, что мы не можем позволить себе не проводить пенсионную реформу, и объяснить на конкретных примерах, почему мы должны это сделать и каковы будут последствия, если мы снова захотим отложить ее», — добавил Павел.

Павел назвал поддержку реформ долгосрочной задачей. Без реформ, сказал избранный президент, чешская экономика не сможет двигаться вперед. Однако в ближайшей перспективе он хочет сосредоточиться на том, как Чешская Республика и отдельные регионы справляются с экономическим кризисом.

Чешское общество стареет. Жизнь становится длиннее, и пожилых людей становится все больше. Чешская пенсионная система погружается в долги. Доходы от налогов недостаточны для покрытия расходов на пенсии. Утвержденный бюджет на этот год предусматривает дефицит в размере 62,5 млрд крон. В эту сумму еще не включены расходы на запланированную на лето экстренную индексацию пенсий в связи с инфляцией. Экономисты и некоторые политики подчеркивают, что пенсионная система в своем нынешнем виде неустойчива.

Пенсионная реформа была обещана в программном заявлении правительства Петра Фиалы. На этой неделе министр труда Мариан Юречка (KDU-ČSL) заявил журналистам, что в ближайшие недели он хочет обсудить предложения в коалиции и с оппозицией, после чего обнародует их. До сих пор он упоминал о более раннем выходе на пенсию для людей с тяжелыми профессиями и о сокращении обязательного периода уплаты страховых взносов с 35 до 25 лет. Солидарная часть пенсии, которая одинакова для всех, также должна быть повышена.

Правительственный Национальный экономический совет рекомендовал сократить ранние пенсии, замедлить индексацию и продолжить медленное повышение пенсионного возраста из-за долгового бремени страны. Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) также рекомендует выровнять страховые взносы для наемных работников и индивидуальных предпринимателей.

Источник: novinky.cz

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