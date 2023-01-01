Милош Земан и Александр Вучич открыли Чешский дом в Белграде

​Президент Милош Земан и его сербский коллега Александр Вучич открыли Чешский дом в Белграде. Здание, построенное 100 лет назад чешской диаспорой и конфискованное Югославией в 60-х годах, было отремонтировано Сербией.

Сегодня президенты подписали меморандум, в котором Сербия обязуется передать здание Чехии. Договоры о пожертвовании будут заключены впоследствии между соответствующими учреждениями обеих стран. В здании будут базироваться чешские центры, чешские организации, компании и соотечественники.

На открытии Земан поблагодарил Вучича и посла Чехии Томаша Кухта за работу, которую они проделали в связи с Чешским домом. «Я хотел бы от всего сердца поблагодарить вас за этот прекрасный подарок, который продолжает давнюю традицию чешско-сербской дружбы», — сказал Земан.

По словам Вучича, реконструкция Чешского дома сопровождалась множеством бюрократических проблем. Он указал, что, если бы Земан так не настаивал на завершении проекта, этого, вероятно, не произошло бы. «Мы вернули Чехии то, что ей по праву принадлежит», — сказал Вучич. Он добавил, что своими усилиями хочет улучшить условия для преподавания чешского языка в Сербии и способствовать дальнейшему сотрудничеству. По его словам, Сербия выделила на реконструкцию 2,4 млн евро (около 57,3 млн крон), и ремонт был проведен по архивному проекту.

В церемонии также приняли участие несколько десятков человек из диаспоры. Пришла и Ярмила Ланикова, которая 70 лет назад посещала школу в здании. «Здесь я провела свое детство и юность, — заметила она. Помимо школы, она еще посещала балы в Чешском доме.

Земан давно выступает за открытие Чешского дома. О нем он говорил с Вучичем, например, во время визита в Сербию в 2019 году и во время прошлогодней встречи в Пражском Граде. Президент Сербии пообещал ему, что будет выступать за разрешение споров о правах собственности.

В 1964 году большая часть дома была национализирована. Затем чешские ассоциации пытались разрешить имущественные споры, что удалось только после личного участия Вучича. Сербия реконструировала дом, прежде чем передать его Чехии. Часть здания по-прежнему останется в частной собственности.

После совместной встречи во Дворце Сербии Земан и Вучич подписали документ под названием Совместная декларация президентов двух стран о развитии культурного сотрудничества и создании Чешского дома в Белграде. Предполагается, что это политическое подтверждение намерения передать дом в дар Чехии. Затем договоры о пожертвовании будут заключены соответствующими учреждениями обеих стран.

В здании будут размещены чешские центры и другие чешские агентства и учреждения, а также община экспатриантов. Для обеспечения финансирования некоторые площади будут предложены в аренду чешским компаниям.

Источник: ceskenoviny.cz

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