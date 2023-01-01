Чехия улучшила свои показатели в рейтинге коррупции, но по-прежнему отстает от среднего показателя по ЕС

​Чехия заняла 41-е место в опубликованном сегодня рейтинге Transparency International (TI), который оценивает коррупцию в 180 странах и регионах, с 56 баллами из ста возможных.

Хотя это улучшение на два пункта по сравнению с прошлым годом, Чешская Республика по-прежнему отстает от среднего показателя по Европейскому союзу на восемь пунктов.

«Причиной нынешнего результата (в Чехии) в основном является долгосрочная нерешенная стратегия снижения коррупции в нашей стране, особенно со стороны политического представительства по всему спектру», — пишет Transparency International в своем пресс-релизе.

Как добавили в организации, снижение уровня коррупции в Чехии по-прежнему тормозится. «В долгосрочной перспективе Чешская Республика движется вперед со скоростью два шага вперед и два шага назад. У политиков нет четкой стратегии борьбы с коррупцией, которой отдельные правительства обязались бы придерживаться и выполнять в течение более длительного периода в несколько лет, а также решимость принять амбициозные и системные изменения», — сказал TI. Развитие оценки Чехии с 2012 года, когда организация начала использовать усовершенствованную методику составления Индекса восприятия коррупции, напоминает катание на американских горках: улучшение чередуется со спадом.

«Правительство Петра Фиалы (ODS) не представляет каких-либо существенных изменений в этом отношении. Похоже, кабмин удовлетворен тем, что Андрей Бабиш больше не является премьер-министром, и забыло, что он может снова им быть. Правительственная коалиция пока не нашла в себе смелости внести поправки в совершенно беззубый закон о конфликте интересов, ее предложение о защите разоблачителей — лишь тень действительно эффективного решения, и даже слабые планы по регулированию лоббирования не вызывают больших надежд», — сказал Ондржей Копечный, директор Transparency International CR (TI CR).

По его словам, "разочаровывает и подход государственных структур к коррупционным делам". «Что касается их членов, то, как и в прошлом, мы наблюдаем ряд отговорок, преуменьшение информации или назначение причастных политиков на консультативные должности», — добавил Копечный.

На вершине рейтинга в этом году оказалась Дания, которая улучшила свои позиции на два пункта до общего числа 90. Финляндия и Новая Зеландия потеряли один балл по сравнению с прошлым сравнением и имеют 87 очков в этом году. Четвертое место занимает Норвегия с 84 баллами, пятое место делят Сингапур и Швеция с 83 баллами.

Замыкают первую десятку Швейцария (82 балла), Нидерланды (80 баллов), Германия (79 баллов), Люксембург и Ирландия (77 баллов). Интересно, что, кроме первой Дании, все страны первой десятки потеряли баллы. Сомали, с другой стороны, оказалась в противоположном конце рейтинга, потеряв один балл по сравнению с прошлым годом и набрав всего 12 баллов. Предпоследнее место делят Сирия и Южный Судан (13 баллов).

Россия начала вторжение в Украину в конце февраля прошлого года, и война в этой стране продолжается уже почти год. Что касается рейтинга обеих этих стран, Россия в этом году опустилась на один пункт до 28 баллов и занимает 137-е место в рейтинге — последнее место в Европе. Украина, с другой стороны, улучшила показатели на один балл (33 балла) и перешла со 122-го на 116-е место.

"Индекс восприятия коррупции - CPI должен восприниматься в долгосрочной перспективе. Он фиксирует события и тенденции в данной компании. Очевидно, что Чехия топчется на месте уже пятнадцать лет. Хотя она не падает значительно, как, например, в Венгрии, в то же время она не улучшается», — сказал Петр Лейер, юрист и член совета директоров TI CR.

Источник: ceskenoviny.cz

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