В прошлом году Чехия сократила импорт российского газа с 97 до 4%

​В прошлом году Чехия снизила свою зависимость от российского газа с первоначальных 97 до нынешних 4%. Государство заменило газ из России на норвежский и сжиженный природный газ из-за рубежа.

Об этом заявил журналистам премьер-министр Петр Фиала (ODS) после посещения Министерства промышленности и торговли. В дальнейшем государство хочет полностью исключить зависимость от российского газа и нефти.

Главной темой визита премьер-министра в министерство были цены на энергоносители, электроэнергию и газ и ограничение внутренней зависимости от России. По словам Фиалы, в Чехии и во всей Европе исчезла угроза дефицита газа, что уже начинает проявляться на рынке. «Мы убедили рынок, что можем пережить зиму, поэтому цены на энергоносители падают», — сказал Фиала.

По его словам, снижению цен также способствовало меньшее потребление, которое в прошлом году в Чехии сократилось на 19% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года. Это также находит отражение в запасах газа. По словам премьер-министра, в настоящее время в резервуарах находится более 2,6 млрд кубометров газа, то есть они заполнены на 74%. Это самый высокий уровень для данного периода по сравнению с предыдущими годами.

Премьер сказал, что нынешнее падение цен на электроэнергию и газ рынке будет постепенно отражаться в расценках для потребителей. По его словам, министерство сейчас пытается создать максимально прозрачную среду, которая должна способствовать адекватному учету более низких цен на сырье в конечных расценках.

По словам министра промышленности и торговли Йозефа Сикелы, министерство готовит шаги, которые должны еще больше сократить импорт энергетического сырья из России. В этом контексте он напомнил, что у Чехии есть около 3 млрд кубометров газа, зарезервированных в голландском терминале сниженного природного газа, чего хватило бы примерно на 40% потребления. Кроме того, государство опцион на 1 млрд кубометров газа, но еще не использовало его, так как хочет максимально диверсифицировать свои ресурсы. Однако, по словам Сикелы, в будущем СПГ может покрыть более половины внутреннего потребления.

Государство хочет ограничить зависимость и от российской нефти. В настоящее время около половины запасов нефти поступает в страну по российскому трубопроводу «Дружба», другая половина — по трубопроводу IKL из Германии, который соединен с трубопроводом TAL из Италии. В будущем Сикела хочет заменить российскую часть за счет увеличения поставок нефти из трубопроводов IKL и TAL.

Источник: ceskenoviny.cz

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