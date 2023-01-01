В прошлом году Чехия сократила импорт российского газа с первоначальных 97% до 4%

​В прошлом году Чехия снизила свою зависимость от российского газа с первоначальных 97% до нынешнего 4%. Государство заменило газ из России на импорт газа из Норвегии и сжиженного природного газа из-за рубежа.

Об этом заявил журналистам премьер-министр Петр Фиала (ODS) после посещения Министерства промышленности и торговли. В дальнейшем государство хочет полностью ограничить зависимость от российского газа, а также заменить импорт российской нефти другими источниками.

Главной темой балансового визита премьер-министра сегодня в министерство были цены на энергоносители, электроэнергию и газ и ограничение внутренней зависимости от России. В связи с этим, по словам Фиалы, в Чехии и во всей Европе исчезла угроза дефицита газа, которая уже начинает проявляться на рынке. «Мы убедили рынок, что можем пережить зиму, поэтому цены на энергоносители падают», — сказал Фиала.

По его словам, снижению цен также способствовала экономия на потреблении, которое в прошлом году в Чехии сократилось на 19% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Это также находит отражение в запасах газа. По словам премьер-министра, в настоящее время в отечественных резервуарах находится более 2,6 миллиарда кубометров газа, то есть они заполнены на 74%. По словам премьер-министра, это самый высокий уровень за этот период по сравнению с предыдущими годами.

По словам премьера, нынешнее падение цен на электроэнергию и газ на энергорынке будет постепенно отражаться в прейскуранте потребителей. По его словам, министерство сейчас пытается создать максимально прозрачную среду, которая должна способствовать адекватному учету более низких цен на сырье в ценах для покупателей.

По словам министра промышленности и торговли Йозефа Сикелы, министерство продолжит шаги, которые должны еще больше сократить импорт энергетического сырья из России. В этом контексте он напомнил, что у Чехии есть около трех миллиардов кубометров газа, зарезервированных на голландском СПГ-терминале, что при нынешнем потреблении хватило бы примерно на 40% потребления. Кроме того, государство имеет опцион еще на миллиард кубометров газа, но еще не использовало его, так как хочет максимально диверсифицировать свои ресурсы. Однако, по словам Сикелы, в будущем СПГ может составлять более половины внутреннего потребления. С этим же связано и стремление полностью ограничить импорт газа из России.

При этом государство хочет ограничить зависимость от российской нефти. В настоящее время около половины запасов нефти поступает в страну по российскому трубопроводу «Дружба», другая половина запасов поступает по трубопроводу IKL из Германии, который соединен с трубопроводом TAL из Италии. В будущем Сикела хочет заменить российскую часть за счет увеличения поставок нефти из трубопроводов IKL и TAL.

Источник: ceskenoviny.cz

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