Прорыв в переговорах по Сбербанку: власти США продлили освобождение Sberbank CZ от санкций. Люди получат почти все свои деньги обратно

Управление по контролю за иностранными активами США (OFAC) продлило освобождение Sberbank CZ от санкций до 31 января 2024 года. OFAC удовлетворило запрос арбитражного управляющего Йиржины Лужовой на основании предпринятых ей шагов по продаже кредитного портфеля Sberbank CZ. По ее словам, продажа кредитов банка Česká spořitelna может продолжиться.

«Я очень рада, что OFAC удовлетворило нашу просьбу и вновь продлило срок освобождения от санкций США. Подписанное соглашение о покупке с Česká spořitelna от 16 декабря прошлого года стало еще одной важной вехой в удовлетворении требований всех кредиторов банка», — сказала Лужова.

На прошлой неделе Лужова встретилась с представителями городов и муниципалитетов. В результате представитель Йиглавы пообещал снять свои возражения против выбора комитета кредиторов и рекомендовать другим муниципалитетам сделать то же самое. Некоторые из них уже это сделали.

«Я ценю ответственный подход городов и муниципалитетов, которые постепенно отзывают свои апелляции против комитета кредиторов. Я твердо верю, что по истечении трехмесячного срока с момента публикации договора о покупке с Česká spořitelna в реестре неплатежеспособности сделка может быть успешно урегулирована и деньги за продажу кредитного портфеля Sberbank CZ могут быть выплачены», — добавила Лужова.

Как только банк заплатит оговоренную цену покупки, начнется перевод клиентов Sberbank CZ в Česká spořitelna. Если продажа будет успешно урегулирована в течение апреля, можно предположить, что переход будет завершен в первой половине года, а расчет с кредиторами в форме так называемого частичного распределения произойдет во второй половине 2023 года, говорится в сообщении.

В связи с текущим развитием стоимости активов Sberbank CZ вероятно, что удовлетворение кредиторов даже в третьей группе будет выше, чем ожидалось первоначально. По словам Лужовой, выручки от продажи кредитного портфеля вместе с имеющимися у банка денежными средствами (включая начисленные проценты) и ожидаемыми поступлениями от монетизации других активов, вероятно, будет достаточно для полного удовлетворения кредиторов первой (система гарантий) и второй групп (физические лица и малые и средние компании), а также, скорее всего, для удовлетворения более 95% кредиторов третьей группы (регионы, города, муниципалитеты и крупные компании).

«Возможно даже, что кредиторы третьей группы будут удовлетворены практически на 100%», — отметила она.

Для кредитных клиентов Sberbank CZ пока ничего не изменилось. До успешного завершения сделки они обязаны погашать свои обязательства, как и прежде. В ближайшие недели Sberbank CZ планирует выставить на продажу корпоративные облигации и остальную часть кредитного портфеля, которые не являются частью договора о покупке, заключенного с Česká spořitelna.

Пражский городской суд объявил о банкротстве Sberbank CZ в конце августа прошлого года. В начале мая ЧНБ окончательно отозвал банковскую лицензию банка, после чего Пражский городской суд отправил банк на ликвидацию. ЧНБ инициировал шаги по отзыву лицензии 28 февраля 2022 года. Причиной стало ухудшение положения Sberbank CZ из-за оттока вкладов после вторжения России в Украину.

Источники: ceskenoviny.cz tn.nova.cz



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